Morte de estudante de odontologia após luta contra doença rara causa comoção em Goiás

Geovana estava internada em um hospital de Aparecida de Goiânia e lutava contra a encefalite autoimune

Lembrada pela fé e pela alegria de viver, a jovem estava internada no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Após seis dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), lutando contra uma encefalite autoimune, a jovem goiana Geovana Beatriz Ferreira Galvão Silva, de 19 anos, morreu nesta terça-feira (21), causando forte comoção.

Cheia de sonhos, Geovana cursava odontologia no Centro Universitário de Iporá. Diante da notícia, a instituição lamentou a perda por meio de nota.

Lembrada pela fé e pela alegria de viver, a jovem estava internada no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Durante o período de internação, amigos, familiares e membros da Igreja Assembleia de Deus realizaram campanhas de oração pedindo pela recuperação da estudante.

Agora, amigos, familiares e conhecidos prestam homenagens e se despedem nas redes sociais. Em uma das publicações, Geovana foi descrita como uma pessoa que “foi luz por onde passou”.

“Deixou lembranças que aquecem o coração, ensinamentos que ficarão para sempre e um amor que o tempo não apaga. Sua presença foi um presente, e sua partida deixa uma saudade imensa”, lamentou uma pessoa próxima.

Em outra homenagem, um conhecido escreveu: “Geovaninha, a sua alegria em dançar no grupo de coreografia da nossa igreja, junto com minha filha e as meninas, vai ser inesquecível. Você estará para sempre em nossos corações. Hoje dança e canta no céu, enquanto aqui na Terra a gente chora a sua falta”.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!