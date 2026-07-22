Não é água sanitária, nem vinagre: como acabar com o cheiro de esgoto que volta pelo ralo do banheiro, segundo encanadores

Não é água sanitária, nem vinagre: como acabar com o cheiro de esgoto que volta pelo ralo do banheiro, segundo encanadores

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Banheiro limpo, piso lavado e produtos perfumados nem sempre impedem que um cheiro desagradável volte a tomar conta do ambiente. Em muitos casos, o odor não está relacionado à falta de higiene, mas à passagem dos gases presentes na tubulação de esgoto.

Antes de pensar em trocar toda a encanação, encanadores recomendam observar o próprio ralo.

A instalação de uma tampa com sistema abre e fecha ou de um dispositivo antiodor pode bloquear a passagem dos gases sem exigir obra.

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Ralinho com tampa ajuda a vedar a saída

Uma das alternativas é substituir apenas a grelha convencional por um ralo abre e fecha, também conhecido como ralo click.

O mecanismo permanece fechado quando o banheiro não está sendo usado e pode ser aberto com um simples toque para permitir o escoamento da água.

Existem ainda tampas com membrana de silicone.

A peça se abre quando a água passa e volta a fechar automaticamente, formando uma barreira contra o mau cheiro e a entrada de insetos.

A troca costuma ser simples, desde que a nova tampa tenha o mesmo tamanho e formato do ralo existente. Assim, não é necessário quebrar o piso nem alterar a tubulação.

Outras medidas sem quebra-quebra

Antes de comprar uma peça nova, vale retirar a grelha e limpar cabelos, resíduos de sabonete e sujeira acumulada.

Esse material pode se decompor e produzir um odor semelhante ao de esgoto.

Também é possível adotar estas medidas:

Despejar água limpa no ralo pouco utilizado para recompor a barreira hídrica;

instalar um adaptador antiodor de silicone dentro da saída;

trocar somente a tampa ou a grelha por um modelo com vedação;

aplicar silicone sanitário ao redor do ralo quando houver frestas no acabamento;

conferir se a caixa sifonada está com a tampa interna encaixada corretamente;

limpar periodicamente a caixa sifonada e remover resíduos presos no interior.

Se o cheiro aparecer apenas depois de vários dias sem uso, a água da caixa sifonada pode ter evaporado.

Nesse caso, colocar água no ralo costuma restabelecer a proteção.

Caso o odor continue mesmo após a limpeza e a vedação, pode haver problema no sifão, na caixa sifonada ou na ventilação da rede.

Ainda assim, muitas vezes é possível trocar somente a peça defeituosa, sem substituir toda a encanação.

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