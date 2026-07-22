Não é amaciante: o que colocar na máquina de lavar para as roupas ficarem sempre cheirosas, segundo lavanderias

Ingrediente ajuda a neutralizar odores impregnados nos tecidos, mas precisa ser usado com moderação e não substitui a lavagem correta

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quem gosta de abrir o guarda-roupa e sentir aquele aroma de roupa recém-lavada geralmente acredita que o segredo está em colocar mais amaciante na máquina.

Porém, aumentar a quantidade do produto nem sempre melhora o resultado. Além de deixar resíduos nas fibras, o excesso pode fazer com que as peças fiquem pesadas e até adquiram um cheiro desagradável depois de algum tempo guardadas.

A alternativa para quem busca um perfume mais intenso e duradouro são os cristais perfumados para lavagem, também conhecidos como intensificadores de fragrância.

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O que são os cristais perfumados?

Os cristais perfumados são pequenas partículas solúveis em água, desenvolvidas especialmente para adicionar fragrância às roupas durante a lavagem.

Diferentemente do amaciante, cuja principal função é deixar as fibras mais macias, esse produto tem como objetivo intensificar e prolongar o cheiro agradável nas peças.

Ao entrarem em contato com a água, os cristais se dissolvem e liberam a fragrância durante o ciclo. Por isso, costumam ser usados em roupas de cama, toalhas, cobertores e peças que permanecem guardadas por mais tempo.

Como colocar na máquina de lavar

Um erro comum é colocar os cristais no compartimento do amaciante ou misturá-los diretamente ao sabão.

Na maioria dos casos, coloque a quantidade indicada na embalagem diretamente no tambor vazio da máquina. Depois, adicione as roupas.

Coloque os cristais no fundo do tambor;

adicione as roupas normalmente;

coloque o sabão no compartimento correto;

escolha o ciclo adequado para os tecidos;

inicie a lavagem normalmente.

Essa ordem ajuda os cristais a se dissolverem corretamente e distribuírem a fragrância entre as peças.

Pode usar junto com amaciante?

Os cristais perfumados podem ser usados sem amaciante quando o objetivo é apenas deixar as roupas cheirosas.

Também é possível combinar os dois produtos, desde que as orientações das embalagens sejam respeitadas. Nesse caso, os cristais vão diretamente no tambor, enquanto o amaciante permanece no compartimento destinado ao enxágue.

Entretanto, não é necessário exagerar na quantidade. Colocar mais produto não significa que o perfume permanecerá nas roupas por mais tempo e pode deixar o aroma forte ou enjoativo.

O cuidado que ajuda o cheiro a durar

Mesmo usando os cristais, as roupas precisam secar completamente antes de serem recolhidas. Guardar peças ainda úmidas favorece o aparecimento daquele cheiro desagradável de roupa abafada.

Também é importante não sobrecarregar a máquina. Quando o tambor fica cheio demais, a água e os produtos não circulam corretamente entre as peças, prejudicando tanto a limpeza quanto a distribuição da fragrância.

Outro cuidado necessário é manter a própria máquina limpa. Resíduos de sabão, sujeira e umidade acumulados no equipamento podem transferir odores para as roupas durante a lavagem.

Atenção antes de usar

Como os cristais possuem fragrância concentrada, pessoas com pele sensível, alergias ou maior sensibilidade a perfumes devem utilizar o produto com cautela.

Antes da primeira aplicação, confira as recomendações do fabricante e a etiqueta das roupas. Também é fundamental manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Usados na quantidade correta, os cristais perfumados se tornam uma alternativa prática para quem deseja manter as roupas com aquele cheiro agradável de peças recém-lavadas, sem depender apenas do amaciante.

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