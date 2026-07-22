Não é amaciante: o que colocar na máquina de lavar para as roupas ficarem sempre cheirosas, segundo lavanderias
Ingrediente ajuda a neutralizar odores impregnados nos tecidos, mas precisa ser usado com moderação e não substitui a lavagem correta
Quem gosta de abrir o guarda-roupa e sentir aquele aroma de roupa recém-lavada geralmente acredita que o segredo está em colocar mais amaciante na máquina.
Porém, aumentar a quantidade do produto nem sempre melhora o resultado. Além de deixar resíduos nas fibras, o excesso pode fazer com que as peças fiquem pesadas e até adquiram um cheiro desagradável depois de algum tempo guardadas.
A alternativa para quem busca um perfume mais intenso e duradouro são os cristais perfumados para lavagem, também conhecidos como intensificadores de fragrância.
O que são os cristais perfumados?
Os cristais perfumados são pequenas partículas solúveis em água, desenvolvidas especialmente para adicionar fragrância às roupas durante a lavagem.
Diferentemente do amaciante, cuja principal função é deixar as fibras mais macias, esse produto tem como objetivo intensificar e prolongar o cheiro agradável nas peças.
Ao entrarem em contato com a água, os cristais se dissolvem e liberam a fragrância durante o ciclo. Por isso, costumam ser usados em roupas de cama, toalhas, cobertores e peças que permanecem guardadas por mais tempo.
Como colocar na máquina de lavar
Um erro comum é colocar os cristais no compartimento do amaciante ou misturá-los diretamente ao sabão.
Na maioria dos casos, coloque a quantidade indicada na embalagem diretamente no tambor vazio da máquina. Depois, adicione as roupas.
- Coloque os cristais no fundo do tambor;
- adicione as roupas normalmente;
- coloque o sabão no compartimento correto;
- escolha o ciclo adequado para os tecidos;
- inicie a lavagem normalmente.
Essa ordem ajuda os cristais a se dissolverem corretamente e distribuírem a fragrância entre as peças.
Pode usar junto com amaciante?
Os cristais perfumados podem ser usados sem amaciante quando o objetivo é apenas deixar as roupas cheirosas.
Também é possível combinar os dois produtos, desde que as orientações das embalagens sejam respeitadas. Nesse caso, os cristais vão diretamente no tambor, enquanto o amaciante permanece no compartimento destinado ao enxágue.
Entretanto, não é necessário exagerar na quantidade. Colocar mais produto não significa que o perfume permanecerá nas roupas por mais tempo e pode deixar o aroma forte ou enjoativo.
O cuidado que ajuda o cheiro a durar
Mesmo usando os cristais, as roupas precisam secar completamente antes de serem recolhidas. Guardar peças ainda úmidas favorece o aparecimento daquele cheiro desagradável de roupa abafada.
Também é importante não sobrecarregar a máquina. Quando o tambor fica cheio demais, a água e os produtos não circulam corretamente entre as peças, prejudicando tanto a limpeza quanto a distribuição da fragrância.
Outro cuidado necessário é manter a própria máquina limpa. Resíduos de sabão, sujeira e umidade acumulados no equipamento podem transferir odores para as roupas durante a lavagem.
Atenção antes de usar
Como os cristais possuem fragrância concentrada, pessoas com pele sensível, alergias ou maior sensibilidade a perfumes devem utilizar o produto com cautela.
Antes da primeira aplicação, confira as recomendações do fabricante e a etiqueta das roupas. Também é fundamental manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Usados na quantidade correta, os cristais perfumados se tornam uma alternativa prática para quem deseja manter as roupas com aquele cheiro agradável de peças recém-lavadas, sem depender apenas do amaciante.
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