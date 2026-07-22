Sofá e Cama InBox realiza Fecha Mês com descontos de até 70% em sofás e colchões em Anápolis

Rede com mais de 140 lojas no Brasil oferece oportunidades para quem busca conforto, qualidade e economia

Antecipa Black chega na Sofá Inbox super descontos e facilidade. (Foto: Divulgação)

A oportunidade para trocar o sofá ou o colchão pagando menos chegou a Anápolis. A Sofá e Cama InBox realiza a campanha Fecha Mês, oferecendo descontos de até 70% em sofás e colchões novos, fabricados pela própria marca e com entrega imediata para Anápolis e cidades localizadas em um raio de até 100 quilômetros.

Além das ofertas, a loja preparou uma condição exclusiva para os clientes. Na compra de um sofá com molas ensacadas, é possível adquirir uma poltrona por apenas R$ 99, tornando a renovação dos ambientes ainda mais vantajosa.

Reconhecida nacionalmente, a Sofá e Cama InBox faz parte de um grupo que completa seis anos de atuação e reúne mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil, levando móveis que unem conforto, qualidade e preços acessíveis.

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A loja funciona de segunda a sábado, das 9h às 18h, e está localizada na Avenida Brasil Sul, nº 22A, ao lado da Caoa Chery, no bairro São João, em Anápolis.

Como a campanha é por tempo limitado, a expectativa é de grande procura. Por isso, quem deseja aproveitar os descontos e garantir entrega rápida pode visitar a loja e conferir de perto as opções disponíveis antes do encerramento da ação.

Mais informações sobre os produtos, condições especiais e modelos disponíveis podem ser obtidas diretamente pelo Instagram @sofainboxanapolis ou @camainboxanapolis, onde a loja também divulga novidades e ofertas exclusivas.