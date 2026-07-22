Thiago Reis, especialista em oratória: “se você trabalha com vendas, deve eliminar estas 7 palavras do vocabulário”

Pequenas mudanças no vocabulário podem transformar a forma como o cliente percebe uma oferta e influenciar o resultado de uma negociação

(Foto: Reprodução)

A comunicação exerce um papel decisivo em qualquer processo de venda.

Mais do que apresentar um produto ou serviço, vendedores precisam transmitir confiança, despertar interesse e mostrar como podem solucionar um problema do cliente.

Nesse contexto, cada palavra escolhida influencia a percepção de quem está do outro lado da conversa.

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Por isso, especialistas em comunicação defendem que pequenas mudanças no vocabulário podem gerar impactos importantes durante uma negociação.

Expressões aparentemente comuns, por exemplo, podem transmitir uma ideia diferente da pretendida e dificultar a criação de valor. Foi justamente esse tema que o especialista em oratória Thiago Reis abordou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Especialista aponta palavras que podem prejudicar uma venda

Segundo Thiago Reis, algumas palavras ativam percepções negativas de forma automática.

Por isso, ele recomenda substituir determinados termos por expressões que reforcem benefícios, soluções e posicionamento.

Confira as sete substituições sugeridas pelo especialista:

Preço → Valor : enquanto o preço incentiva comparações com a concorrência, o valor direciona a atenção para o problema que a solução resolve.

: enquanto o preço incentiva comparações com a concorrência, o valor direciona a atenção para o problema que a solução resolve. Desconto → Condição : a palavra desconto pode reduzir a percepção de valor. Em contrapartida, condição transmite flexibilidade durante a negociação.

: a palavra desconto pode reduzir a percepção de valor. Em contrapartida, condição transmite flexibilidade durante a negociação. Barato → Acessível : barato costuma remeter à baixa qualidade. Já acessível indica que a solução está ao alcance do cliente.

: barato costuma remeter à baixa qualidade. Já acessível indica que a solução está ao alcance do cliente. Caro → Premium: em vez de reforçar um julgamento negativo, o termo premium posiciona o produto ou serviço em uma categoria superior.

Mudança de linguagem ajuda a fortalecer a negociação

Thiago Reis também recomenda trocar outras expressões muito comuns no dia a dia das vendas.

Pagar → Investir : quem investe espera obter um retorno. Por outro lado, quem apenas paga tende a enxergar a compra como uma obrigação.

: quem investe espera obter um retorno. Por outro lado, quem apenas paga tende a enxergar a compra como uma obrigação. Contrato → Parceria : enquanto contrato lembra compromisso formal, parceria reforça a ideia de construção conjunta de resultados.

: enquanto contrato lembra compromisso formal, parceria reforça a ideia de construção conjunta de resultados. “Vou te vender” → “Vou te ajudar”: segundo o especialista, vender representa o objetivo da empresa. Já ajudar demonstra foco nas necessidades do cliente.

Na avaliação de Thiago Reis, essas mudanças não alteram apenas o vocabulário. Elas também transformam a forma como o cliente interpreta a conversa.

Assim, o vendedor fortalece a percepção de valor, cria mais conexão e conduz a negociação de maneira mais estratégica.

Apesar disso, o especialista destaca que a escolha das palavras não substitui um bom atendimento.

Além de utilizar uma comunicação clara, o profissional precisa compreender as necessidades do cliente, apresentar soluções compatíveis e construir uma relação de confiança ao longo de toda a negociação.

Confira mais no post abaixo!

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