Tomar uma colher de mel e alho em jejum: para que serve e por que é recomendado pelos antigos

Mistura tradicional continua conquistando adeptos pela simplicidade e pelo valor cultural transmitido historicamente entre famílias

(Foto: Reprodução / Youtube)

A combinação de mel e alho faz parte da tradição popular em diversas famílias brasileiras, e muitas pessoas costumam consumi-la em jejum por acreditarem nos seus benefícios para a saúde.

O costume atravessou gerações e continua presente principalmente nos períodos de temperaturas mais baixas, quando muitas pessoas recorrem a receitas caseiras para complementar os cuidados com o organismo. Apesar da fama, especialistas destacam que ninguém deve enxergar a mistura como tratamento médico nem como substituta de hábitos saudáveis.

O alho contém compostos como a alicina, substância que pesquisadores estudam por suas propriedades antioxidantes e pela possível ação antimicrobiana.

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Já o mel apresenta compostos naturais e pode contribuir para aliviar irritações na garganta, além de fornecer energia rápida por ser rico em carboidratos naturais.

Os mais antigos recomendam a combinação dos dois ingredientes como forma de fortalecer o organismo, embora as evidências científicas sobre benefícios específicos do consumo da mistura em jejum ainda sejam limitadas.

Tradição preservada

A cultura popular e a medicina tradicional transmitiram o hábito ao longo dos anos, especialmente em comunidades onde receitas caseiras sempre fizeram parte da rotina.

Embora estudos indiquem que alho e mel possuem características nutricionais interessantes quando as pessoas os consomem separadamente, ainda não há comprovação científica de que ingerir uma colher da mistura em jejum potencialize seus efeitos ou previna doenças.

Por isso, as pessoas devem encarar o consumo como uma preferência alimentar, e não como uma solução comprovada para problemas de saúde.

Cuidados necessários

Especialistas orientam pessoas com diabetes, alergia ao mel, problemas digestivos ou que utilizam medicamentos anticoagulantes a consultar um profissional de saúde antes de consumir a mistura regularmente.

Também é importante lembrar que crianças menores de um ano não devem ingerir mel devido ao risco de botulismo infantil.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas e seguir orientação médica continuam sendo as medidas mais eficazes para preservar a saúde e prevenir doenças, enquanto receitas tradicionais podem integrar a alimentação apenas de forma complementar.

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