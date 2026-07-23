A fruta preta que tem gosto de chiclete de tutti-frutti, cresce fácil no quintal e encanta as crianças, segundo agrônomos

Cor intensa, produção abundante e sabor inesperado fazem espécie pouco lembrada voltar a despertar curiosidade nos quintais brasileiros

(Foto: Reprodução)

Pequenos frutos quase pretos surgem em cachos, atraem pássaros e deixam marcas arroxeadas por onde passam. Quando amadurecem, transformam o quintal e chamam atenção principalmente de quem nunca experimentou algo parecido.

O sabor também surpreende. A polpa combina doçura, acidez e uma leve sensação de boca seca, sendo comparada por algumas pessoas a balas ou chicletes de tutti-frutti.

Responsável por essas características, o jambolão, também chamado de jamelão, apresenta casca roxa-escura e polpa carnosa.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Embora apareça em árvores antigas, chácaras e áreas arborizadas, ainda é desconhecido por muitos consumidores.

Como comer o jambolão

O jeito mais simples é consumir a fruta in natura. Basta escolher unidades maduras, lavar bem, morder a polpa e descartar a semente, que ocupa boa parte do interior.

Casca e polpa são comestíveis. Entretanto, o pigmento intenso pode deixar a língua arroxeada e manchar temporariamente mãos, roupas, utensílios e pisos.

O jambolão também pode ser usado em sucos, geleias, compotas, doces, molhos, vinagres, vinhos e licores.

Frutos com mofo, cheiro desagradável ou sinais de apodrecimento devem ser descartados.

Quais são os benefícios?

Por conter grande quantidade de água, a fruta pode contribuir para a hidratação e aumentar a variedade de alimentos consumidos no dia a dia.

O jambolão também fornece vitamina C, minerais e compostos antioxidantes.

A coloração arroxeada está relacionada principalmente à presença de antocianinas, pigmentos naturais encontrados em frutas de cores intensas.

Esses compostos ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres.

Isso não significa, porém, que a fruta trate doenças ou substitua medicamentos e acompanhamento profissional.

Seus benefícios devem ser considerados dentro de uma alimentação variada e equilibrada, sem consumo excessivo.

É fácil encontrar?

Apesar de o jamboleiro aparecer em quintais, chácaras, praças e áreas arborizadas, a fruta não costuma ser encontrada com facilidade nos grandes supermercados.

A oferta comercial ainda é limitada. Por isso, o jambolão aparece principalmente durante a época de frutificação, em feiras locais, propriedades rurais e pequenos produtores.

Quem colher frutos em espaços públicos deve observar as condições do local e evitar árvores que possam ter recebido produtos químicos.

A higienização é indispensável antes do consumo.

Em quais regiões aparece?

Originário da Ásia, o jamboleiro adaptou-se bem às condições brasileiras.

Atualmente, pode ser encontrado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A presença da fruta varia de acordo com o clima e com a quantidade de árvores cultivadas em cada cidade.

O desenvolvimento tende a ser melhor em regiões quentes ou de temperaturas amenas.

Árvore é resistente

Segundo agrônomos, o jamboleiro é considerado uma espécie rústica e adaptável.

A planta se desenvolve melhor em locais ensolarados, com solo fértil, boa drenagem e espaço suficiente para o crescimento das raízes e da copa.

O cultivo pode começar por sementes retiradas de frutos maduros.

No entanto, mudas produzidas em viveiros costumam facilitar o plantio e oferecer desenvolvimento mais uniforme.

Durante os primeiros meses, as regas devem ser regulares, sem encharcar o solo.

Depois de estabelecida, a árvore suporta períodos curtos de estiagem e exige menos cuidados.

Plantio requer espaço

Apesar de crescer com relativa facilidade, o jamboleiro pode se tornar uma árvore de grande porte.

Por isso, não deve ser plantado muito perto de muros, calçadas, encanamentos ou fiações.

Outro cuidado envolve a queda dos frutos. Quando maduros, eles podem manchar pisos, carros e roupas, além de deixar o chão escorregadio.

A poda ajuda a controlar a copa, mas deve ser feita de maneira adequada para não prejudicar a planta.

Com espaço e planejamento, a árvore oferece sombra e uma produção abundante para consumo fresco ou preparo de receitas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!