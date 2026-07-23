A vaca mais cara do mundo é brasileira, vale mais de R$ 54 milhões, gera até 40 bezerras por mês e já teve bezerras vendidas por R$ 1,3 milhão cada

Disputa por genética de elite transformou uma matriz Nelore em ativo milionário e expôs o alcance da reprodução bovina em laboratório

(Foto: Reproduçao)

No mercado de genética bovina, o valor de uma vaca pode ultrapassar em muito o preço da carne. Linhagem, desempenho em exposições e capacidade reprodutiva transformam matrizes de elite em ativos disputados por criadores.

A protagonista é Donna FIV CIAV, vaca Nelore registrada na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). Em novembro de 2025, uma participação de 25% no animal foi arrematada por R$ 13,5 milhões, projetando sua avaliação total em R$ 54 milhões — e não uma venda integral por esse valor.

Negócio alcançou patamar inédito

A organização do Leilão Cataratas Collection e veículos especializados apresentaram Donna como a vaca mais valiosa do mundo. O Guinness World Records, porém, ainda mantém Carina FIV do Kado como recordista oficial de venda em leilão, após negociação de R$ 24,06 milhões em 2024.

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O interesse comercial está concentrado no patrimônio genético da matriz. Segundo material divulgado pela Casa Branca Agropastoril, Donna registra média superior a 80 oócitos por coleta, material que pode ser utilizado na produção in vitro de embriões.

De oócitos a novas bezerras

A Embrapa explica que a aspiração folicular permite retirar oócitos de fêmeas vivas para produzir embriões em laboratório. Entretanto, o número coletado não equivale automaticamente a embriões viáveis, gestações confirmadas ou bezerras nascidas.

Por isso, a afirmação de que Donna gera até 40 bezerras por mês deve ser tratada como estimativa divulgada pelo mercado, já que não foi localizado relatório técnico público que comprove essa frequência. O dado disponível sustenta sua alta capacidade de fornecer oócitos, mas não permite confirmar 40 nascimentos mensais.

A valorização também aparece na descendência. Segundo informações atribuídas ao Programa Leilões, filhas de Donna já foram negociadas por até R$ 1,3 milhão cada, resultado que ajuda a explicar por que sua genética alcançou cifras milionárias.

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