Adeus, cerca elétrica nos muros: nova opção é mais resistente, oferece maior segurança, já chegou aos condomínios de luxo e vira tendência nas casas em 2026, segundo especialistas em segurança

Tecnologia discreta identifica movimentações antes da invasão e começa a mudar a proteção de imóveis residenciais

(Foto: Reprodução)

Durante anos, a cerca elétrica no alto dos muros foi uma das soluções mais usadas para proteger casas brasileiras.

Agora, porém, outras alternativas vêm ganhando espaço em projetos residenciais que buscam segurança sem deixar a fachada com aparência pesada.

Entre as opções estão a barreira ativa, que utiliza sensores invisíveis, e a concertina, conhecida pelas lâminas instaladas sobre muros e portões.

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Barreira ativa é mais discreta

A barreira ativa funciona com sensores instalados em pontos estratégicos da casa, como muros, corredores laterais, jardins e entradas.

Os equipamentos criam feixes infravermelhos invisíveis. Quando alguém atravessa a área protegida e interrompe o sinal, o sistema pode acionar sirenes, luzes, câmeras ou enviar alertas para o celular.

Como não possui fios aparentes nem aplica choques, a solução costuma aparecer em imóveis modernos e condomínios que valorizam a estética da fachada.

Modelos com vários feixes também ajudam a reduzir alarmes falsos causados por folhas, pequenos animais ou objetos levados pelo vento.

Concertina continua entre as mais usadas

Já a concertina funciona como uma barreira física instalada no alto de muros e portões.

O formato espiralado e as lâminas dificultam a passagem e tornam a tentativa de invasão mais arriscada.

Ela costuma ter preço mais acessível e não depende de energia elétrica para funcionar. Por outro lado, fica mais visível e pode deixar a fachada com um aspecto mais pesado.

Existem modelos simples, duplos e até versões eletrificadas. A escolha deve considerar a altura do muro, o local de instalação e a segurança de moradores, crianças e animais.

Qual é a melhor opção?

A barreira ativa costuma agradar quem procura uma solução discreta e integrada a alarmes e câmeras.

A concertina, por sua vez, oferece uma proteção física e pode ser interessante para muros mais vulneráveis ou imóveis que precisam dificultar a entrada imediatamente.

Também é possível combinar os dois sistemas: a concertina dificulta a passagem, enquanto os sensores avisam sobre qualquer movimentação suspeita.

Especialistas lembram que nenhuma dessas opções deve funcionar sozinha. Portas resistentes, fechaduras reforçadas, iluminação e câmeras também ajudam a aumentar a proteção da residência.

Assim, a escolha depende do orçamento, do estilo da fachada e do nível de segurança desejado.

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