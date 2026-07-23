Adeus, maçanetas tradicionais: opção mais elegante, tecnológica e segura vira tendência nas casas brasileiras em 2026, segundo arquitetos

Fechadura eletrônica permite abrir a porta por senha, biometria, cartão ou aplicativo e amplia o controle sobre quem entra no imóvel

(Imagem: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Perder a chave, esquecer a porta com a maçaneta destrancada ou precisar fazer várias cópias para todos os moradores da casa são situações comuns na rotina de muitas famílias.

Para evitar esses transtornos, arquitetos passaram a incluir nos projetos uma alternativa que combina praticidade, tecnologia e um visual mais discreto.

Além de dispensar o uso da chave tradicional, a novidade também ajuda a controlar quem entra e sai do imóvel e se tornou uma das tendências para residências modernas.

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Trata-se da fechadura eletrônica, equipamento que já aparece com frequência em casas e apartamentos brasileiros e oferece diferentes formas de destravar a porta.

Como funciona a fechadura eletrônica

Ao contrário das fechaduras convencionais, esse sistema libera o acesso somente depois de identificar o usuário.

Dependendo do modelo, a abertura pode ocorrer por senha numérica, impressão digital, cartão de proximidade, aplicativo no celular ou até mesmo por uma chave mecânica de emergência.

Algumas versões reúnem todas essas opções no mesmo equipamento, permitindo que cada morador escolha a forma mais prática de entrar em casa.

Por que ela virou tendência nas casas

Segundo arquitetos, a praticidade está entre os principais motivos para o crescimento desse tipo de fechadura.

Como ela não depende apenas de uma chave física, o morador reduz o risco de ficar do lado de fora após perder ou esquecer o objeto.

Também é possível cadastrar vários moradores sem precisar fazer cópias de chaves. Em imóveis alugados por temporada, alguns modelos permitem criar senhas temporárias que deixam de funcionar automaticamente após o período programado.

Outro recurso bastante utilizado é o travamento automático. Assim que a porta fecha, a fechadura aciona o mecanismo de segurança sem que o morador precise lembrar de girar a chave.

Além disso, o acabamento discreto e o teclado sensível ao toque ajudam a compor projetos contemporâneos, fazendo com que o equipamento também participe da decoração.

Ela é realmente mais segura?

A tecnologia pode aumentar o controle de acesso, mas não torna a residência inviolável.

A segurança continua dependendo da qualidade da fechadura, da resistência da porta, do batente e da instalação correta.

Quem utiliza modelos com senha deve evitar compartilhar o código com muitas pessoas e alterá-lo sempre que houver suspeita de exposição.

Nos equipamentos conectados ao celular, também vale manter o aplicativo atualizado e utilizar senhas fortes para proteger a conta.

Já os modelos com biometria oferecem mais praticidade porque dispensam senhas e chaves. Ainda assim, o usuário deve escolher equipamentos de fabricantes confiáveis e seguir as orientações de instalação.

O que observar antes de comprar

Antes da instalação, confirme se a fechadura é compatível com o tipo de porta da residência.

Existem modelos específicos para portas de madeira, vidro, aço e alumínio, além de diferenças na espessura mínima exigida e no tipo de instalação, que pode ser de embutir ou de sobrepor.

Também vale verificar onde a fechadura será instalada. Alguns equipamentos foram desenvolvidos apenas para áreas internas ou protegidas da chuva e do sol.

Outro ponto importante é a alimentação do sistema. A maioria funciona com pilhas e avisa quando a carga está acabando. Mesmo assim, muitos fabricantes mantêm uma chave mecânica ou uma conexão externa de emergência para situações inesperadas.

Vale a pena investir?

Para quem busca mais praticidade no dia a dia, a fechadura eletrônica reúne funções que vão além da abertura da porta.

Ela elimina a necessidade de carregar chaves, facilita o gerenciamento de acessos e ainda oferece um acabamento moderno, características que explicam por que o equipamento vem ganhando espaço nas casas brasileiras.

No entanto, arquitetos lembram que nenhum sistema substitui uma boa porta, uma instalação adequada e os cuidados básicos com senhas, aplicativos e manutenção do equipamento.

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