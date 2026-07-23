Advogada goiana é presa na Bahia sob suspeita de desviar R$ 650 mil de clientes em ações de revisão de financiamento

Profissional oferecia, desde 2014, ações revisionais ou negociação de dívidas diretamente com as imobiliárias; 17 vítimas foram identificadas até o momento

Advogada Rina Campell, presa em Operação da Polícia Civil (Fotos: Reprodução/Instagram)

Uma advogada de Goiânia foi presa na Bahia sob suspeita de se apropriar do dinheiro de clientes que buscavam ações de revisão de financiamento imobiliário.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), 17 possíveis vítimas foram identificadas até o momento, com prejuízo causado que chega a R$ 650 mil. A prisão ocorreu no dia 22 de julho, em meio à Operação Causa Própria.

Conforme a investigação, Rina Campbell Pena prestava serviços para pessoas de baixa renda e que enfrentavam dificuldades financeiras para manter o financiamento de imóveis, incluindo casas populares e lotes.

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O serviço incluía o ajuizamento de ações revisionais ou a negociação de dívidas diretamente com as imobiliárias, informando aos clientes que conseguiria reduzir juros ou o valor das parcelas.

Em meio à negociação, alguns clientes chegavam a repassar valores diretamente para a advogada, que dizia intermediar o acordo com as empresas.

Porém, conforme relato do delegado Douglas Pedrosa à TV Anhanguera, as quantias eram retidas, fazendo com que parcelas não fossem pagas e os juros aumentassem.

“Ela conseguia, por meio de captadores de ações ou do boca a boca, convencer os clientes a entrarem com ações revisionais de contrato ou fazer acordos com imobiliárias. Uma vez feito isso, ela encontrava alguma forma de se apropriar do direito dessas vítimas”, disse o delegado.

De acordo com a PCGO, Rina Pena teria usado a estratégia com diversos clientes, desde 2014. Quando as vítimas buscavam informações sobre o andamento dos acordos, a advogada dava justificativas para não atendê-los, incluindo supostos problemas de saúde.

Além da prisão, ocorrida em um resort na Bahia, a PCGO também cumpriu mandados de busca e apreensão no escritório dela, no Setor Oeste da capital.

Em nota encaminhada à imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) informou que acompanha o caso e que, por padrão, apura todas as supostas infrações que chegam ao conhecimento da instituição. Por fim, informou também não comenta a prisão ou condenação de advogados inscritos.

A reportagem entrou em contato com o escritório Campbell Pena Assessoria Jurídica, questionando sobre a prisão. O espaço para posicionamento permanece em aberto.

Confira a nota da OAB na íntegra

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), por meio do Sistema de Defesa das Prerrogativas (SDP), acompanhou a Operação Causa Própria, nos dias 22 e 23 de julho, que envolve uma advogada. A Seccional esclarece que apura todas as infrações que chegam ao seu conhecimento, tomando as medidas cabíveis para defender a dignidade da advocacia, sempre respeitando o amplo direito de defesa e o contraditório.

A OAB-GO reforça que esse acompanhamento visa resguardar as prerrogativas profissionais e fiscalizar o cumprimento dos preceitos éticos da advocacia. Por fim, informa que não comenta eventuais prisões ou condenações de seus inscritos.