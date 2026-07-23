Castro’s Park Hotel realiza 9ª edição do Wine Weekend com experiências exclusivas em Goiânia

Evento reúne mais de 300 rótulos, gastronomia harmonizada, palestras com especialistas e programação especial entre os dias 31 de julho e 02 de agosto

Castro’s Park Hotel promove a 9ª edição do Wine Weekend em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O universo dos vinhos será o protagonista de um dos eventos mais aguardados do calendário gastronômico de Goiás. Entre os dias 31 de julho e 02 de agosto, o Castro’s Park Hotel, em Goiânia, promove a 9ª edição do Wine Weekend, desta vez com o tema “Do Velho ao Novo Mundo”, propondo uma imersão nos principais produtores de vinho do planeta.

A proposta da edição é apresentar aos participantes as características que diferenciam os tradicionais vinhos europeus, produzidos em países como França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, das produções contemporâneas de regiões como Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

Durante os três dias de programação, o hotel reúne experiências enogastronômicas que incluem hospedagem temática, almoços e jantar harmonizados, palestras com grandes nomes do universo do vinho, além do já tradicional Wine Festival, realizado na área da piscina, com música ao vivo, degustações e mais de 300 rótulos selecionados de diferentes países.

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A programação musical contará com apresentações de jazz, rock indie e MPB, criando uma atmosfera sofisticada para acompanhar as experiências gastronômicas.

Entre os convidados confirmados estão nomes de destaque da enologia mundial, como o francês Pascal Marty, responsável por projetos reconhecidos internacionalmente, além de especialistas brasileiros e representantes de importantes vinícolas nacionais e internacionais, que conduzirão palestras sobre terroirs, técnicas de produção e a evolução da vitivinicultura.

O jantar de abertura, na sexta-feira (31), será servido no Restaurante Bougainville e contará com menu exclusivo harmonizado, desenvolvido especialmente para a ocasião, com pratos elaborados e vinhos selecionados para valorizar cada etapa da experiência gastronômica.

Além da programação para hóspedes, o público também poderá participar do Wine Festival, no sábado (1º de agosto), com ingressos a partir de R$ 400, aproveitando degustações, experiências sensoriais, música ao vivo e contato com produtores, sommeliers e especialistas do setor.

O Wine Weekend é voltado exclusivamente para maiores de 18 anos. Os pacotes de hospedagem incluem duas diárias, café da manhã, experiências gastronômicas e benefícios exclusivos. O pagamento pode ser realizado via Pix, com desconto, ou parcelado em até seis vezes no cartão de crédito.

As reservas e informações podem ser obtidas diretamente com o Castro’s Park Hotel pelo telefone (62) 3096-2020, Instagram @castrospark ou pelo site oficial www.castrospark.com.br.