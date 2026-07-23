Como tirar mofo de roupas guardadas há muito tempo sem manchar o tecido e sem usar produtos químicos, segundo lavanderias

Escovação a seco, lavagem conforme a etiqueta e secagem completa ao sol ajudam a recuperar as peças sem recorrer a cloro ou removedores agressivos

(Foto: Reprodução)

Abrir o guarda-roupa e encontrar manchas de mofo em roupas guardada há meses é um problema comum, sobretudo em ambientes úmidos e pouco ventilados. Além do cheiro desagradável, o fungo pode deixar marcas difíceis de remover.

Para evitar desbotamento, a alternativa mais segura é começar com métodos suaves: retirar o excesso de mofo ao ar livre, lavar a roupa na maior temperatura permitida pela etiqueta e secá-la completamente. Ainda assim, nenhuma técnica consegue garantir a remoção de manchas antigas sem avaliar o tecido.

Primeiro, retire o excesso ao ar livre

Leve a peça para uma área aberta e ventilada. Com luvas e máscara, use uma escova macia e seca para retirar delicadamente o mofo superficial.

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Esse procedimento não deve ser feito dentro do quarto, pois pode espalhar esporos pelo ambiente. Pessoas com alergias respiratórias, asma ou imunidade comprometida devem evitar o contato direto com materiais mofados.

O CDC recomenda proteção para olhos, nariz, boca e pele durante limpezas envolvendo mofo, além de boa ventilação.

Como lavar sem desbotar

Depois da escovação, confira a etiqueta da roupa. Separe a peça das demais e lave-a com sabão para roupas, usando a água mais quente que o tecido conseguir suportar.

Temperaturas elevadas ajudam na limpeza, mas podem encolher fibras ou soltar a tinta. Por isso, não se deve usar água quente sem verificar previamente as instruções do fabricante.

O American Cleaning Institute recomenda tratar as manchas antes da lavagem e utilizar a temperatura máxima segura para cada tecido. A instituição também alerta que danos severos provocados por mofo podem ser permanentes.

Sol e secagem completa fazem diferença

Após a lavagem, coloque a roupa para secar em local aberto e bem ventilado. Peças brancas e resistentes podem ficar sob sol direto por algum tempo.

Já roupas coloridas ou delicadas devem secar preferencialmente à sombra, pois a exposição prolongada ao sol pode desbotar o tecido.

O ponto principal é não guardar a peça enquanto houver qualquer umidade. A EPA destaca que o controle do mofo depende de eliminar a fonte de umidade e secar completamente os materiais.

Quando a mancha não desaparece

Se o cheiro ou os pontos escuros permanecerem depois da primeira lavagem, repita o procedimento antes de secar a roupa em máquina. O calor pode tornar algumas manchas mais difíceis de remover.

Tecidos de seda, lã, couro, peças estruturadas e roupas com indicação de lavagem a seco devem ser encaminhados a uma lavanderia profissional.

Também pode ser necessário descartar a peça quando o mofo atingiu grande parte do tecido, enfraqueceu as fibras ou voltou mesmo após a lavagem.

Para evitar novo problema, o guarda-roupa deve permanecer seco e ventilado. Guardar apenas roupas totalmente secas e não comprimir as peças também reduz o risco de recorrência.

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