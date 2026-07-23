Designer goiana chama atenção nas redes com casamento supercolorido em estilo aquarela: “queríamos fugir do óbvio”

Em entrevista ao Portal 6, casal contou detalhes de todo o planejamento e sobre de onde veio a ideia de criar um casamento diferente do tradicional

Casamento ocorreu em Goiânia e chamou atenção pela estética estilo aquarela (Fotos: Arquivo pessoal/Instagram)

Fugir do óbvio. Isso foi o que guiou a designer goiana Marcella Andrade, de 30 anos, e o marido Matheus Nicolau, de 28, quando começaram a planejar o casamento.

A festa ocorreu no dia 11 de julho, em Goiânia. Assim que as fotografias foram publicadas nas redes sociais de Marcella (@amarcellaagh), elas começaram a chamar a atenção dos seguidores.

A celebração foi repleta de cores vibrantes em tons de aquarela, em um estilo que rompe com as paletas clássicas dominadas por tons de branco, preto, cinza.

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Em entrevista ao Portal 6, o casal contou detalhes de todo o planejamento e sobre de onde veio a ideia de criar um casamento com estilo autoral.

A designer goiana Marcella Andrade, de 30 anos, e o marido, o publicitário Matheus Nicolau, de 28, chamaram a atenção nas redes sociais ao realizarem um casamento supercolorido, com identidade visual inspirada em aquarela. Leia a reportagem completa em https://t.co/VbxMezE08x!… pic.twitter.com/JtY0tLEDWI — Portal 6 (@portal6noticias) July 23, 2026

Como tudo começou

A história do casal começou há praticamente quatro anos, por meio de amigos em comum que já eram próximos de ambos. Curiosamente, embora frequentassem os mesmos tipos de ambientes, eles nunca haviam se cruzado pessoalmente.

O pedido de casamento foi feito por Matheus em julho de 2025, marcando o início de uma jornada de preparativos. Como ambos trabalham com o setor criativo, ela designer e ele publicitário, desde o início já sabiam que a festa deveria ser marcante e autoral.

“Casamento, no geral, é sempre muito monocromático e a gente queria fugir disso. Fugir do do óbvio. A gente queria trazer um pouquinho mais de cor. Até que vi um vídeo de uma menina do exterior que fez um casamento super diferente, super colorido. Aí vendo esse vídeo eu consegui sair do óbvio assim e criar os elementos do nosso”, disse Marcella à reportagem.

O estilo aquarela, com uso de diferentes cores, não veio por acaso. Marcella já trabalha há anos com ilustração de livros infantis e resolveu trazer essa bagagem para produzir a identidade visual da festa, unindo técnica e gosto pessoal.

“Esse sempre foi o meu estilo. Então pra mim foi confortável, porque eu já estava fazendo algo que era do meu gosto”, disse. E as cores foram colocadas em cada detalhe, no bolo, nas flores, nas paredes, nos brindes para os convidados, na decoração das mesas e nos pratos do jantar.

Marcella conta que chegou a pintar pratos à mão, juntamente com a mãe, para a festa que reuniu 270 convidados.

Identidade visual própria

Um dos grandes destaques do projeto foi a criação de um pictograma exclusivo para o casamento, diferente das tradicionais logos com as iniciais dos cônjuges.

Marcella desenhou uma raposa e um gato abraçados formando um coração, elementos que representam o casal e que foram aplicados em diversos pontos da decoração.

Outra ideia inovadora, sugerida pelo decorador do evento, foi a substituição das tradicionais lembrancinhas por uma “lojinha” personalizada.

Nesse espaço, os convidados podiam escolher dois mimos para levar para casa, como porta-copos, mini porta-joias de cerâmica fria, botons e aventais estampados.

“Eu recebi muitos comentários falando que foi o casamento mais bonito que eles já foram. Eu fico super lisonjeada porque foi muito trabalhoso fazer e foi gratificante demais ver tudo aquilo ali pronto”, pontou Marcella.

A lua de mel foi no Japão, em viagem feita com antecedência para coincidir com a mesma época do desabrochar das cerejeiras, evento que atrai turistas do mundo todo.

Sobre o sucesso do casamento, Marcella e Matheus já pensam em criar um projeto voltado a ajudar outros casais a terem festas únicas e memoráveis. A proposta é unir o talento de ilustração dela com o suporte de design dele para oferecer identidades visuais exclusivas.

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