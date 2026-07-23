Em Goiás, Luciano Hang visita nova mega loja da Havan e marca inauguração para o dia 29 de agosto

Empreendimento deve gerar cerca de 300 empregos diretos e terá a presença do empresário na cerimônia de abertura

Em vídeo gravado para as redes sociais, Luciano Hang confirmou presença na inauguração. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O empresário Luciano Hang, fundador da Havan, esteve em Caldas Novas nesta quarta-feira (22) para acompanhar de perto o andamento das obras da nova unidade da rede, que será inaugurada no dia 29 de agosto.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele percorreu o canteiro de obras, destacou a localização estratégica da loja, instalada na entrada da cidade, e confirmou que estará presente na inauguração.

“Quem vem de Brasília, quem vem de Goiás… Caldas Novas é um lugar maravilhoso, recebe milhões de turistas por ano e agora vai também ter uma Havan para chamar de sua”, afirmou.

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Ao final da gravação, Luciano Hang também convidou a população para participar da abertura da unidade. “E você? Vai estar aqui na inauguração? Eu espero, hein? O velho da Havan vai estar aqui”, disse.

A nova loja está sendo construída em uma das principais vias de acesso ao município, um dos destinos turísticos mais visitados do país por causa das águas termais e da grande movimentação de turistas ao longo do ano.

Além de ampliar a presença da Havan em Goiás, o empreendimento deve gerar aproximadamente 300 empregos diretos, fortalecendo o comércio local e impulsionando a economia da região.

Segundo o empresário, as obras seguem em ritmo acelerado para que a unidade seja entregue dentro do cronograma e receba os primeiros clientes no fim de agosto.

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