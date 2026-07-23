Família de homem morto após batida entre carros em Goiânia persegue suspeito e tenta vingança

Motorista responsável por esfaqueamento no final de junho foi preso, mas saiu algumas semanas depois

Homem que esfaqueou motorista durante discussão no trânsito diz ter sido perseguido pela família da vítima. (Foto: Reprodução)

A discussão que deixou um homem morto após uma batida entre carros na Avenida Argentina Monteiro, em Goiânia, no final de junho, ganhou um novo capítulo na última quarta-feira (22).

À época, um motorista de 34 anos foi esfaqueado por outro, de 31, e acabou morrendo no local, antes mesmo de o socorro chegar. O suspeito acabou preso, mas saiu algumas semanas depois.

Desde então, ele estaria sendo perseguido pelos familiares da vítima. Com isso, resolveu ir à delegacia, onde contou à Polícia Civil (PC) que eles apareciam em frente à casa dele e ficavam por um longo tempo observando o movimento.

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Na versão dele, a família do motorista morto na discussão colocou uma recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro. Mesmo assim, ele continuava saindo de casa porque precisava trabalhar.

Na última quarta-feira, estava realizando um serviço com colegas, no Residencial Mansões Paraíso, quando um carro preto teria se aproximado da equipe. O veículo parou ao lado deles, e um dos passageiros teria descido com uma arma nas mãos.

O homem relata ter fugido, correndo por ruas próximas e entrando em uma loja para escapar da agressão. Diz ter sido perseguido e ouvido pelo menos um disparo.

Diante do ocorrido, a PC registrou o caso como tentativa de homicídio qualificado e passou a procurar os supostos envolvidos. Três pessoas foram presas, duas pelo crime listado e a última por posse ilegal de arma de fogo.

Eles foram conduzidos à delegacia junto com a arma e as munições, que foram apreendidas. O caso segue sendo apurado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).

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