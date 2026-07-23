Família de homem morto após batida entre carros em Goiânia persegue suspeito e tenta vingança
Motorista responsável por esfaqueamento no final de junho foi preso, mas saiu algumas semanas depois
A discussão que deixou um homem morto após uma batida entre carros na Avenida Argentina Monteiro, em Goiânia, no final de junho, ganhou um novo capítulo na última quarta-feira (22).
À época, um motorista de 34 anos foi esfaqueado por outro, de 31, e acabou morrendo no local, antes mesmo de o socorro chegar. O suspeito acabou preso, mas saiu algumas semanas depois.
Desde então, ele estaria sendo perseguido pelos familiares da vítima. Com isso, resolveu ir à delegacia, onde contou à Polícia Civil (PC) que eles apareciam em frente à casa dele e ficavam por um longo tempo observando o movimento.
Na versão dele, a família do motorista morto na discussão colocou uma recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro. Mesmo assim, ele continuava saindo de casa porque precisava trabalhar.
Na última quarta-feira, estava realizando um serviço com colegas, no Residencial Mansões Paraíso, quando um carro preto teria se aproximado da equipe. O veículo parou ao lado deles, e um dos passageiros teria descido com uma arma nas mãos.
O homem relata ter fugido, correndo por ruas próximas e entrando em uma loja para escapar da agressão. Diz ter sido perseguido e ouvido pelo menos um disparo.
Diante do ocorrido, a PC registrou o caso como tentativa de homicídio qualificado e passou a procurar os supostos envolvidos. Três pessoas foram presas, duas pelo crime listado e a última por posse ilegal de arma de fogo.
Eles foram conduzidos à delegacia junto com a arma e as munições, que foram apreendidas. O caso segue sendo apurado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!