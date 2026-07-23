Idosa é operada por engano em hospital de Campinas e morre 3 dias depois

Jandira Marina Dias Braga estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada por complicações de um câncer no intestino

(Foto: Reprodução/EPTV)

GUSTAVO FREITAS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma paciente de 76 anos morreu três dias após passar por uma cirurgia destinada a outra paciente no hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP).

Jandira Marina Dias Braga estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada por complicações de um câncer no intestino. Ela foi levada ao centro cirúrgico no dia 8 de junho e passou por uma cirurgia de colocação de uma sonda no estômago, procedimento que era para ter sido realizado em outra paciente.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Médicos e enfermeiros só perceberam o erro ao constatar que a paciente que deveria passar pela cirurgia ainda aguardava no quarto. A equipe conferiu a pulseira de identificação e confirmou a troca. Segundo o hospital, as famílias foram informadas em seguida.

Jandira morreu três dias depois. Segundo a família, a idosa teve confusão mental, vômitos e náuseas antes de ser levada para a UTI.

O Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas admitiu o erro e abriu uma sindicância interna para apurar o caso. A instituição informou que adotou medidas administrativas contra os profissionais envolvidos, incluindo demissões.

Como resultado da apuração, o hospital reforçou seus protocolos e fluxos de segurança assistencial, reafirmando seu compromisso com a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, a transparência e a melhoria contínua de seus processos. O hospital lamenta profundamente o ocorrido e permanece à disposição. Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!