Incêndio de grandes proporções próximo à UFG pode ter sido causado de forma criminosa

Corpo de Bombeiros apontou que chamas teriam consumido área de aproximadamente um hectare, o que equivale a 10.000 m²

Incêndio atingiu matagal nas proximidades da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Imagens: Reprodução/Instagram/@jardimbalneariooficialnoticias)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata entre a fábrica da Ypê e o Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), na região Norte de Goiânia.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (22) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para combater as chamas.

Ao Portal 6, a corporação informou que o fogo foi controlado por meio de atuação em duas frentes, com uso de soprador costal, equipamento utilizado no combate a incêndios.

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As chamas teriam consumido aproximadamente um hectare (área equivalente a 10.000 m²). Mas segundos os bombeiros, foi possível preservar outros dois hectares devido a atuação dos militares.

Além disso, equipes de segurança relataram aos atendentes que uma pessoa que passou pelas proximidades teria dado início ao incêndio. Câmeras de segurança nas proximidades devem ser checadas para confirmar a veracidade do relato.

Agora, o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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