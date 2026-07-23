Mega-Sena 3035: confira o resultado desta quinta-feira (23); prêmio é de R$ 62 milhões

Fatura prêmio na Mega-Sena quem acerta 6, 5 ou 4 números

Apostadores de Goiás batem na trave e faturam mais de R$ 53 mil na Mega-Sena
(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Adicione o Portal 6 às suas fontes preferidas no Google

O sorteio da Mega-Sena 3035 será realizado nesta quinta-feira (23), às 21h, pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. No entanto, você pode conferir o resultado da Mega-Sena 3035 logo abaixo, via divulgação dos números pela instituição.

Para concorrer aos concursos, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. As apostas também podem ser registradas pelo Portal Loterias Online e, dependendo da modalidade, pelo internet banking da Caixa.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A Mega-Sena permite que o apostador marque entre 6 e 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela. Ao fim de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas cerca de um mês antes e costuma pagar valores milionários aos sortudos.

Nos sorteios tradicionais, saem ganhando os que acertam 6, 5 ou 4 dezenas. Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com os acertos e o quanto se acumulou até o concurso vigente.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. O prêmio de hoje está acumulado em R$ 62 milhões

Resultado da Mega-Sena 3035

05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

Quando você joga na Mega-Sena, todo mundo sai ganhando. Isso porque uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal, para que retorne à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que seu bilhete não seja premiado, você contribui com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

+ Notícias