Modo inverno ou verão no chuveiro: o melhor horário para usar cada um e economizar na conta de energia, segundo concessionárias

Banhos nas horas mais quentes do dia facilitam o uso da menor potência, mas duração e temperatura escolhida pesam mais no consumo

(Foto: Ilustração/Youtube/Michael Schneider)

O chuveiro elétrico está entre os aparelhos que mais pesam na conta de energia, principalmente quando a família toma banhos demorados e utiliza a posição inverno com frequência.

O que muita gente não sabe é que, em algumas modalidades tarifárias, o horário escolhido para o banho também pode alterar o preço da eletricidade consumida.

Durante determinadas faixas do dia, ligar o chuveiro, a máquina de lavar e outros equipamentos potentes pode sair mais caro. Em outros períodos, porém, a tarifa pode ficar mais baixa.

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Essa diferença acontece principalmente para os consumidores que aderiram à Tarifa Branca, modalidade que cobra valores diferentes conforme o dia e o horário do consumo.

Em qual horário a energia fica mais barata?

Na Tarifa Branca, o período chamado de fora de ponta possui o menor preço da energia.

Os horários exatos podem variar conforme a distribuidora, mas geralmente o consumo fica mais caro no começo da noite, quando muitas pessoas chegam em casa e ligam vários aparelhos ao mesmo tempo.

Em algumas áreas atendidas pela Equatorial, por exemplo, o horário de ponta ocorre entre 19h e 22h. Já as faixas entre 18h e 19h e entre 22h e 23h são consideradas intermediárias.

Nesse exemplo, a energia fica mais barata entre 23h e 18h do dia seguinte, durante os dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados nacionais, todas as horas são consideradas fora de ponta.

Como os horários mudam de uma distribuidora para outra, o consumidor deve consultar a empresa responsável pelo fornecimento de energia em sua cidade antes de alterar a rotina.

Qual é o melhor horário para tomar banho?

Para quem utiliza a Tarifa Branca, o melhor é evitar o chuveiro durante o horário de ponta e, quando possível, tomar banho no período fora de ponta.

Assim, um banho tomado antes do começo da noite ou depois do encerramento da faixa mais cara pode custar menos do que aquele realizado entre 18h e 22h, dependendo dos horários definidos pela concessionária.

Nos fins de semana e feriados nacionais, o consumidor normalmente pode utilizar o chuveiro em qualquer horário com o valor de fora de ponta.

No entanto, a mudança só gera uma economia real quando a residência consegue transferir boa parte do consumo para os horários mais baratos.

Modo verão ou inverno: qual gasta menos?

Além do horário, a posição escolhida no chuveiro interfere diretamente no consumo.

No modo inverno, a resistência trabalha com uma potência maior para aquecer a água. Por isso, o aparelho consome mais eletricidade enquanto permanece ligado.

Já a posição verão ou morna utiliza uma potência menor e pode reduzir o gasto, desde que a temperatura continue confortável para o banho.

Portanto, para economizar mais, a melhor combinação é utilizar o chuveiro no horário fora de ponta e manter a posição verão sempre que o clima permitir.

Na tarifa convencional, o horário muda o preço?

Para os consumidores que permanecem na tarifa residencial convencional, o preço do quilowatt-hora geralmente não muda de acordo com o horário.

Nesse caso, tomar banho às 15h ou às 20h não altera diretamente o valor cobrado pela energia utilizada pelo chuveiro.

A economia ocorre quando a pessoa diminui o tempo do banho ou utiliza uma potência mais baixa. Evitar os horários de pico também ajuda a reduzir a sobrecarga do sistema elétrico, mas não significa necessariamente que a conta ficará mais barata.

Como saber qual tarifa aparece na conta?

O consumidor pode verificar a modalidade tarifária na própria fatura de energia ou entrar em contato com a distribuidora.

A Tarifa Branca é opcional e não deve ser confundida com as bandeiras tarifárias verde, amarela ou vermelha, que podem acrescentar custos conforme as condições de geração de energia no país.

Antes de aderir, vale analisar a rotina da casa. Quem utiliza chuveiro, forno elétrico, ar-condicionado e outros aparelhos principalmente no começo da noite pode acabar pagando mais.

Por outro lado, quem consegue concentrar o consumo durante o dia, de madrugada ou nos fins de semana pode encontrar uma oportunidade de economia.

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