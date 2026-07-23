Não é com ventilador, nem secadora: a técnica criada pelos japoneses para secar roupas mais rápido dentro de casa

Conhecimento desenvolvido no exterior ganha destaque pela eficiência, economia e facilidade de aplicação residencial cotidiana

(Foto: Ilustração Gerada por IA)

Quem mora em apartamento ou enfrenta períodos de chuva sabe que secar roupas dentro de casa pode demorar mais e ainda deixar as peças com cheiro de umidade.

Para acelerar o processo, muita gente recorre ao ventilador, ao aquecedor ou à secadora. No Japão, porém, uma técnica simples utiliza apenas a organização correta das roupas no varal.

Conhecido como método do “arco-íris suspenso”, o truque consiste em pendurar as peças mais compridas nas extremidades e deixar as menores no centro.

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Como funciona a técnica japonesa

Calças, vestidos, toalhas e outras peças maiores devem ficar nas laterais do varal. Já camisetas, roupas íntimas e peças infantis ocupam a parte central.

A disposição forma uma espécie de arco ou “U” invertido, criando espaço para o ar circular entre os tecidos.

Com mais ventilação, a umidade evapora mais rapidamente e diminui o risco de as roupas ficarem com cheiro ruim.

Espaço entre as peças faz diferença

Além da ordem no varal, é importante evitar que as roupas fiquem encostadas umas nas outras.

O ideal é deixar pequenos espaços entre as peças e posicionar o varal próximo a uma janela ou em um cômodo bem ventilado.

Quando possível, abrir portas e janelas também ajuda a renovar o ar e acelerar a secagem.

Economia dentro de casa

Como dispensa aparelhos elétricos, a técnica pode reduzir o uso de secadoras, ventiladores e aquecedores.

O método também evita que os tecidos sejam expostos constantemente ao calor intenso, o que pode ajudar a preservar as roupas por mais tempo.

Assim, apenas mudando a posição das peças no varal, é possível melhorar a circulação do ar e secar as roupas mais rapidamente dentro de casa.

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