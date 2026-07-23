Não é vela, nem palha de aço: a melhor maneira de tirar manchas da base do ferro de passar, segundo as lavanderias

Uma solução inesperada vem despertando curiosidade entre consumidores pela praticidade apresentada nas tarefas diárias domésticas

(Foto: Reprodução / Youtube)

A base do ferro de passar pode acumular restos de tecidos sintéticos, goma e sujeiras que dificultam o deslizamento sobre as roupas.

Quando isso acontece, muita gente tenta resolver o problema usando vela, palha de aço ou até objetos pontiagudos. No entanto, esses métodos podem deixar resíduos, riscar a superfície e danificar o revestimento do aparelho.

Segundo profissionais de lavanderias, a maneira mais segura de retirar as manchas é usar um pano macio umedecido com água e uma pequena quantidade de detergente neutro.

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Como limpar a base do ferro

Primeiro, desligue o ferro da tomada e espere a base ficar apenas morna. Ela não deve estar quente a ponto de causar queimaduras.

Em seguida, coloque algumas gotas de detergente neutro em um pano úmido e passe delicadamente sobre as áreas manchadas.

Depois, utilize outro pano limpo e úmido para retirar qualquer resto de sabão. Antes de voltar a passar roupas, deixe o aparelho secar completamente.

Manchas mais resistentes

Quando a sujeira estiver muito grudada, repita o procedimento algumas vezes, sem esfregar com força.

O lado áspero da esponja, a palha de aço, facas e outros materiais abrasivos devem ser evitados, pois podem retirar a camada protetora da base.

Também é importante não colocar produtos diretamente nos orifícios de saída do vapor.

Como evitar que o ferro fique manchado

Antes de passar uma peça, confira a temperatura indicada na etiqueta. Tecidos sintéticos podem derreter quando entram em contato com uma base muito quente.

Ao notar qualquer resíduo, faça a limpeza antes de continuar. Assim, a sujeira não será transferida para outras roupas e ficará mais fácil de remover.

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