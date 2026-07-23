Não é vela, nem palha de aço: a melhor maneira de tirar manchas da base do ferro de passar, segundo as lavanderias
Uma solução inesperada vem despertando curiosidade entre consumidores pela praticidade apresentada nas tarefas diárias domésticas
A base do ferro de passar pode acumular restos de tecidos sintéticos, goma e sujeiras que dificultam o deslizamento sobre as roupas.
Quando isso acontece, muita gente tenta resolver o problema usando vela, palha de aço ou até objetos pontiagudos. No entanto, esses métodos podem deixar resíduos, riscar a superfície e danificar o revestimento do aparelho.
Segundo profissionais de lavanderias, a maneira mais segura de retirar as manchas é usar um pano macio umedecido com água e uma pequena quantidade de detergente neutro.
Como limpar a base do ferro
Primeiro, desligue o ferro da tomada e espere a base ficar apenas morna. Ela não deve estar quente a ponto de causar queimaduras.
Em seguida, coloque algumas gotas de detergente neutro em um pano úmido e passe delicadamente sobre as áreas manchadas.
Depois, utilize outro pano limpo e úmido para retirar qualquer resto de sabão. Antes de voltar a passar roupas, deixe o aparelho secar completamente.
Manchas mais resistentes
Quando a sujeira estiver muito grudada, repita o procedimento algumas vezes, sem esfregar com força.
O lado áspero da esponja, a palha de aço, facas e outros materiais abrasivos devem ser evitados, pois podem retirar a camada protetora da base.
Também é importante não colocar produtos diretamente nos orifícios de saída do vapor.
Como evitar que o ferro fique manchado
Antes de passar uma peça, confira a temperatura indicada na etiqueta. Tecidos sintéticos podem derreter quando entram em contato com uma base muito quente.
Ao notar qualquer resíduo, faça a limpeza antes de continuar. Assim, a sujeira não será transferida para outras roupas e ficará mais fácil de remover.
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