Nunca mais fiz torresmo de outro jeito: receita deixa a carne sequinha, crocante e perfeita para servir como tira-gosto

Técnica diferente combina etapas simples para reduzir a umidade da panceta e alcançar uma textura que chama atenção na primeira mordida

Nunca mais fiz torresmo de outro jeito
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)
Adicione o Portal 6 às suas fontes preferidas no Google

Torresmo dourado, com pele pururucada e interior macio, costuma exigir atenção para não ficar borrachudo, encharcado ou queimado. Porém, uma maneira diferente de preparar a panceta promete facilitar o processo e entregar um tira-gosto crocante sem começar pelo óleo.

A receita cozinha a carne rapidamente na água, passa pela air fryer em temperatura baixa e termina com uma fritura curta.

Assim, a panceta perde parte da umidade antes de entrar na gordura quente, o que ajuda a deixar a casquinha mais seca.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Ingredientes

  • 1 peça de panceta com cerca de dois dedos de espessura;
  • água suficiente para cobrir parcialmente a carne;
  • 1 cebola grande;
  • 3 folhas de louro;
  • suco de meio limão;
  • pimenta-do-reino a gosto;
  • sal a gosto;
  • óleo para finalizar a fritura;
  • limão para servir.

Modo de preparo

  1. Corte a panceta em pedaços do tamanho desejado e coloque em uma panela com água.
  2. Acrescente a cebola cortada, as folhas de louro, o suco de limão, a pimenta-do-reino e o sal.
  3. Tampe a panela e deixe ferver por aproximadamente 10 minutos. A carne deve cozinhar levemente, sem ficar desmanchando.
  4. Retire os pedaços e deixe escorrer bem. Em seguida, faça pequenos cortes entre a pele e a camada de gordura, sem atravessar toda a carne.
  5. Leve a panceta à air fryer por 30 minutos a 120 °C.
  6. Depois, aumente para 140 °C e deixe por mais 30 minutos. O tempo total será de aproximadamente uma hora.
  7. Retire os pedaços e espere esfriar um pouco. Essa pausa ajuda a firmar a carne antes da última etapa.
  8. Aqueça o óleo e frite os torresmos até que a pele fique dourada e crocante.
  9. Caso comece a espirrar, cubra parcialmente a panela com uma tampa.
  10. Escorra em papel-toalha e sirva com limão.

O segredo está em respeitar as temperaturas baixas da air fryer.

Essa etapa seca lentamente a superfície e prepara a pele para pururucar durante a fritura final.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

+ Notícias