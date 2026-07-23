Nunca mais fiz torresmo de outro jeito: receita deixa a carne sequinha, crocante e perfeita para servir como tira-gosto
Técnica diferente combina etapas simples para reduzir a umidade da panceta e alcançar uma textura que chama atenção na primeira mordida
Torresmo dourado, com pele pururucada e interior macio, costuma exigir atenção para não ficar borrachudo, encharcado ou queimado. Porém, uma maneira diferente de preparar a panceta promete facilitar o processo e entregar um tira-gosto crocante sem começar pelo óleo.
A receita cozinha a carne rapidamente na água, passa pela air fryer em temperatura baixa e termina com uma fritura curta.
Assim, a panceta perde parte da umidade antes de entrar na gordura quente, o que ajuda a deixar a casquinha mais seca.
Ingredientes
- 1 peça de panceta com cerca de dois dedos de espessura;
- água suficiente para cobrir parcialmente a carne;
- 1 cebola grande;
- 3 folhas de louro;
- suco de meio limão;
- pimenta-do-reino a gosto;
- sal a gosto;
- óleo para finalizar a fritura;
- limão para servir.
Modo de preparo
- Corte a panceta em pedaços do tamanho desejado e coloque em uma panela com água.
- Acrescente a cebola cortada, as folhas de louro, o suco de limão, a pimenta-do-reino e o sal.
- Tampe a panela e deixe ferver por aproximadamente 10 minutos. A carne deve cozinhar levemente, sem ficar desmanchando.
- Retire os pedaços e deixe escorrer bem. Em seguida, faça pequenos cortes entre a pele e a camada de gordura, sem atravessar toda a carne.
- Leve a panceta à air fryer por 30 minutos a 120 °C.
- Depois, aumente para 140 °C e deixe por mais 30 minutos. O tempo total será de aproximadamente uma hora.
- Retire os pedaços e espere esfriar um pouco. Essa pausa ajuda a firmar a carne antes da última etapa.
- Aqueça o óleo e frite os torresmos até que a pele fique dourada e crocante.
- Caso comece a espirrar, cubra parcialmente a panela com uma tampa.
- Escorra em papel-toalha e sirva com limão.
O segredo está em respeitar as temperaturas baixas da air fryer.
Essa etapa seca lentamente a superfície e prepara a pele para pururucar durante a fritura final.
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