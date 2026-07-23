Planejamento financeiro faz do crédito um aliado nas férias de julho

Especialista orienta que organização e escolha consciente da linha de crédito garantem tranquilidade durante e após a viagem

Agência Sicoob UniCentro Norte Brasileiro. (Foto: Divulgação)

Julho chegou, e com ele o desejo de viajar, descansar e aproveitar momentos com a família. O mês é um período tradicional de férias, quando muitas pessoas aproveitam para pegar a estrada.

Mas antes de fazer as malas é preciso uma organização financeira para não passar o resto do ano endividado ou com dificuldades para arcar com as despesas fixas.

Nesse contexto, o crédito torna-se uma opção muito vantajosa quando usado com planejamento. Ele pode ser a ferramenta que viabiliza aquela viagem esperada há anos ou cobre um imprevisto de última hora, desde que esteja alinhado com a realidade financeira de cada um.

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Marco Moisés de Oliveira, diretor de Negócios do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro, reforça que o crédito pode ser um aliado nesse momento. “O uso planejado é um pilar essencial para a saúde financeira e a prevenção de dívidas. Significa assumir o compromisso, apenas com a certeza de que poderá arcar com os pagamentos, que se encaixa e não compromete o orçamento individual e familiar”, destaca.

Segundo o dirigente, a orientação é simples: olhar para o seu orçamento, projetar as parcelas e certificar de que elas não comprometem as despesas essenciais dos meses seguintes. “Deve-se tomar o crédito, após feitas comparações de forma de pagamento e condições comerciais. Desta forma, ele se torna viável para cobrir os custos com viagens, que podem ir além de passagens, hospedagem, alimentação, transporte, passeios, compras e imprevistos.”

Moisés reforça que esse planejamento dos custos com as férias, ao contratar o empréstimo correto, dentro do orçamento, não atrapalha o pagamento de outras despesas recorrentes de longo prazo. Com isso, o crédito pode ser a melhor opção para as férias — desde que bem escolhido. No entanto, o dirigente afirma que o segredo está em comparar taxas, prazos e condições antes de decidir, já que um crédito contratado às pressas pode virar um peso no segundo semestre.

Marco Moisés destaca ainda que o crédito planejado, com parcelas que cabem no bolso, transforma o lazer de julho em tranquilidade pelo resto do ano. Para ele, nesse momento, o cooperativismo tem um diferencial: a clareza do que o cooperado está contratando. E no Sicoob UniCentro Norte Brasileiro a vantagem está nesse atendimento consultivo.

De acordo com ele, a cooperativa não olha o cooperado como um número. “O grande diferencial é que as cooperativas financeiras funcionam de forma diferente: o cooperado é dono, não cliente. Isso significa que não há acionistas externos para remunerar. As taxas de juros tendem a ser menores que em outras instituições, e os resultados positivos voltam para quem movimenta o negócio”, enaltece.

Outra vantagem está nesse atendimento personalizado oferecido pelo Sicoob UniCentro Norte Brasileiro aos cooperados. “Conhecemos a história de cada um, entendemos a necessidade e orientamos antes de oferecer um produto. Nosso propósito não é o lucro, mas o desenvolvimento dos nossos cooperados.”