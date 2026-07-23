Prefeitura de Aparecida passa a monitorar mais de 60 mil luminárias em tempo real com sistema inteligente

Estrutura permite ajustar a intensidade da iluminação conforme o movimento em cada região e reduzir o consumo de energia

Modernização do sistema busca aumentar a eficiência do serviço, diminuir custos e melhorar a resposta às ocorrências. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia colocou em funcionamento um sistema de telegestão que passa a monitorar, em tempo real, toda a rede de iluminação pública do município.

A tecnologia acompanha o funcionamento das mais de 60 mil luminárias de LED instaladas na cidade e promete tornar mais rápida a identificação de falhas, além de reduzir o consumo de energia elétrica.

O novo sistema foi implantado após a conclusão da modernização do parque de iluminação pública, que substituiu as antigas lâmpadas por equipamentos de LED. Segundo a Administração Municipal, a expectativa é de uma economia próxima de 60% no consumo de energia.

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Sempre que uma luminária apresenta defeito ou deixa de funcionar, a plataforma identifica automaticamente a ocorrência e envia um alerta para a central de monitoramento.

Conforme a Prefeitura, quando há necessidade de troca do equipamento, a manutenção deve ser realizada em até 48 horas.

Outra funcionalidade da tecnologia é acompanhar o acionamento automático das luminárias ao anoitecer e permitir ajustes na intensidade da iluminação de acordo com a necessidade de cada região.

Para o prefeito Leandro Vilela (MDB), o sistema permite maior controle da iluminação pública e contribui para o uso mais eficiente dos recursos do município.

“São recursos que permitem o controle total da iluminação pública e, claro, ajudam o município a economizar, respeitando o dinheiro do contribuinte e fazendo uso racional da energia elétrica.”

Em vias com menor circulação durante a madrugada, por exemplo, a iluminação poderá ser reduzida para diminuir ainda mais o gasto de energia, sem comprometer a segurança.

O sistema também possui um recurso que permite colocar um conjunto de luminárias em modo strobo, fazendo com que pisquem temporariamente para alertar motoristas sobre acidentes de trânsito ou outras situações de risco durante a noite.

Segundo a Prefeitura, a implantação da telegestão representa mais uma etapa da modernização da iluminação pública iniciada por meio de uma Parceria Público-Privada, responsável pela substituição integral das antigas lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED.

Os moradores que identificarem problemas na iluminação pública podem solicitar atendimento pelo telefone 0800 680 1000, pelo site oficial do serviço ou pelo aplicativo Luz de Aparecida.

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