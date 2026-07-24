Luis Roberto revela fim do tratamento contra câncer e faz alerta: ‘Informação salva vidas’

Narrador havia tornado público o diagnóstico no início de abril, que inclusive o afastou da cobertura da Copa do Mundo de 2026

Narrador Luis Roberto concluiu tratamento contra câncer após dezenas de sessões de radioterapia e quimioterapia. (Foto: Reprodução/Instagram)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLAPRESS). – Luis Roberto, 65, usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre sua recuperação após tratar um câncer de cabeça e pescoço. Em um vídeo publicado no Instagram, o narrador esportivo da Globo revelou que concluiu o tratamento contra a doença, que incluiu 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

A publicação também marcou sua participação na campanha Julho Verde, voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce desse tipo de câncer.

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“Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?”, afirmou o jornalista no início da gravação.

Segundo ele, cerca de 80% dos casos ainda são diagnosticados quando a doença já está em estágio avançado, reforçando a importância da atenção aos primeiros sinais.

Durante o vídeo, Luis Roberto explica que esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Ele também lembra que os principais fatores de risco incluem o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, vírus associado ao aumento dos casos de câncer de garganta.

“Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço”, alertou.

“Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Informação salva vidas”, emendou.

O narrador havia tornado público o diagnóstico no início de abril, quando descobriu uma neoplasia na região cervical durante exames de rotina. A necessidade de iniciar imediatamente o tratamento fez com que ele se afastasse das transmissões esportivas da Globo, incluindo a cobertura da Copa do Mundo.

Na ocasião, afirmou que a prioridade era preservar a própria saúde. Recentemente, Luis Roberto voltou a falar sobre o período mais delicado da doença durante participação no Domingão com Huck. Emocionado, ele destacou o papel da família, dos amigos e do apoio recebido do público para passar pelo tratamento.

Na mesma conversa, Luciano Huck afirmou que a postura otimista do narrador teve peso importante durante a recuperação.

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