A fruta exótica que tem gosto de chocolate, é rica em antioxidantes, é fácil de cultivar no quintal e a criançada adora, segundo jardineiros

De aparência curiosa e sabor adocicado, fruta tropical chama atenção pela polpa cremosa e pela adaptação aos quintais brasileiros

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Frutíferas no Vaso)

Encontrar uma fruta de casca verde e polpa quase preta pode causar estranhamento à primeira vista. No entanto, o sabor adocicado e a textura cremosa costumam conquistar até quem não tem o hábito de experimentar alimentos diferentes.

A espécie é a sapota-preta, fruto da árvore Diospyros digyna, originária do México e de outras regiões da América Central. Conhecida também como “fruta-pudim de chocolate”, ela ganhou esse apelido pela aparência da polpa madura e pelas notas que lembram cacau suave.

Apesar da comparação, a fruta não contém chocolate. O sabor pode variar conforme o amadurecimento, sendo descrito como uma mistura de chocolate, ameixa e caqui.

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Nutrientes da fruta

A sapota-preta fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes. Esses nutrientes ajudam no funcionamento intestinal e participam da proteção das células contra a ação dos radicais livres.

A fruta também apresenta pequenas quantidades de minerais, como potássio e cálcio. Entretanto, assim como qualquer alimento, ela deve fazer parte de uma alimentação equilibrada, sem ser tratada como solução isolada para problemas de saúde.

A polpa pode ser consumida pura ou utilizada em vitaminas, sobremesas, sorvetes e receitas com iogurte. Por ser naturalmente doce e cremosa, costuma chamar a atenção das crianças.

Cultivo no quintal

Segundo jardineiros, a árvore se desenvolve melhor em locais quentes, com boa incidência de sol e solo fértil, profundo e bem drenado. Nos primeiros anos, as regas precisam ser regulares, mas sem deixar a terra encharcada.

A planta exige espaço para crescer e pode demorar alguns anos para produzir frutos. A colheita deve ocorrer quando a casca estiver verde-escura e ligeiramente macia, sinal de que a polpa já está pronta para o consumo.

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