Abertas inscrições em concurso público no interior de Goiás com salários de R$5,1 mil

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova de títulos

(Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Piranhas, cidade localizada no Oeste de Goiás. No total, são oferecidas 20 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de professor.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de agosto, exclusivamente pela internet, no site do Instituto Itame, organizador do certame. A taxa de participação é de R$ 165.

As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em Pedagogia, Licenciatura ou complementação pedagógica e estão divididas entre jornadas de 30 e 40 horas semanais.

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Ao todo, são ofertadas 10 vagas para professor com carga horária de 30 horas semanais, sendo uma destinada a pessoas com deficiência (PcD), e 10 vagas para professor de 40 horas, também com uma reserva para PcD.

Os salários são de R$ 3.847,97 para a jornada de 30 horas e R$ 5.130,63 para 40 horas semanais.

A seleção será realizada em duas etapas: prova objetiva, prevista para 11 de outubro, e prova de títulos, destinada aos candidatos classificados na primeira fase.

Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário, com estágio probatório de três anos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Os interessados podem consultar o edital completo para conferir o cronograma e os requisitos exigidos para participação.

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