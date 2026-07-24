Aos 24 anos, estudante passa três anos catando sucata nas ruas de Serra Leoa e constrói um carro movido a energia solar sem gastar nada com peças novas que roda a 15 km/h

Projeto de jovem de Serra Leoa reaproveitou materiais descartados e chamou a atenção do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Emmanuel circulando com seu veículo artesanal movido a energia elétrica (Foto: Reprodução)

O que parecia apenas lixo acumulado pelas ruas de Freetown, capital de Serra Leoa, se tornou matéria-prima para uma solução capaz de unir mobilidade, energia limpa e reaproveitamento de resíduos.

Aos 24 anos, o estudante de Geologia Emmanuel Alieu Mansaray passou cerca de três anos recolhendo sucata para construir o Imagination Car. O veículo artesanal é movido a energia solar e alcança aproximadamente 15 km/h.

A maior parte da estrutura foi produzida com materiais descartados, incluindo peças retiradas de veículos antigos. A carroceria recebeu bambu e as cores verde, branca e azul, em referência à bandeira de Serra Leoa.

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Embora tenha aproveitado principalmente sucata, o jovem precisou economizar para adquirir componentes específicos, como painel solar, faróis, cabos, espelhos, buzina e interruptores. Portanto, o projeto evitou peças automotivas novas, mas não teve custo completamente zero.

Energia captada no teto

Instalado sobre o veículo, o painel fotovoltaico funciona como cobertura e transforma a luz do sol em eletricidade. A energia alimenta um motor desenvolvido pelo próprio estudante, com marchas para movimentação para frente e para trás.

O carro também recebeu freios, retrovisores, faróis, setas e buzina. Segundo relatos sobre o projeto, ele pode percorrer mais de 90 quilômetros em um dia de forte incidência solar.

Reconhecimento internacional

A iniciativa foi destacada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), ligado à ONU, como exemplo de inovação frugal e economia circular.

Antes do automóvel, Emmanuel já havia desenvolvido um triciclo solar. Posteriormente, criou protótipos de prótese e luminária recarregável para estudantes que vivem sem acesso regular à eletricidade.

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