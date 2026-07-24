Corrida Unimed + Sicoob no Parque Ipiranga, em Anápolis, terá sorteio de duas inscrições para leitores do Portal 6

Corrida acontece em agosto e contará com prêmios para os primeiros colocados em cada categoria

(Foto: Reprodução)

O esporte e a saúde vão tomar conta de Anápolis no próximo dia 16 de agosto, quando será realizada a Corrida Unimed + Sicoob. A prova terá largada às 07h, no Parque Ipiranga, e contará com o apoio do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas online, por meio do site Corre Agora.

Quem acompanha o Portal 6 terá uma oportunidade especial para participar do evento. Em parceria com a cooperativa, o Portal vai sortear duas inscrições gratuitas para os leitores e seguidores.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Além de incentivar a prática esportiva, a corrida também vai reconhecer os melhores desempenhos da prova de 5 km. Os três primeiros colocados da classificação geral, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus.

Também serão premiados os três primeiros colocados de cada faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino. As categorias são divididas entre 14 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 a 69 anos.

A competição ainda contará com premiação para a categoria PCD, com troféus para os três primeiros colocados nas disputas masculina e feminina.

Para concorrer às cortesias, os interessados devem seguir no Instagram os perfis @portal6noticias, @canalportal6, @unimedanapolis e @sicoobunicentronorte, além de marcar duas pessoas nos comentários.

O sorteio vai acontecer no dia 07 de agosto e o resultado será divulgado nas redes do Portal 6.

A Corrida Unimed + Sicoob promete reunir atletas experientes, corredores iniciantes e famílias em uma manhã dedicada ao esporte, à integração e ao bem-estar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!