Ela aprendeu inglês sozinha porque não tinha dinheiro para o curso e, aos 18 anos, foi aprovada com bolsa integral em Harvard, Yale e Stanford ao mesmo tempo

Uma fantástica reviravolta pessoal trouxe grandes conquistas após muita dedicação diária

(Foto: Reprodução)

Uma história de persistência diante das dificuldades financeiras transformou a vida de uma jovem moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A estudante Sofia Santos de Oliveira surpreendeu o país ao ser aceita simultaneamente em três das instituições de ensino mais concorridas e importantes de todo o planeta.

O resultado dessa dedicação saiu quando ela tinha apenas 18 anos de idade, colocando a jovem em uma posição de destaque internacional após disputar vagas com concorrentes do mundo inteiro.

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Sem condições de pagar por aulas particulares ou intercâmbios, ela usou a internet e materiais gratuitos para se tornar autodidata no idioma estrangeiro.

Após analisar detalhadamente cada uma das propostas recebidas, a mineira optou por realizar sua graduação na Universidade de Harvard, a instituição de ensino superior mais antiga e tradicional dos Estados Unidos.

Para viabilizar a mudança, ela conquistou um auxílio financeiro totalmente integral oferecido pela própria organização americana, cobrindo todos os gastos com mensalidades, materiais, moradia e alimentação no campus.

O pacote de benefícios recebido foi estimado em cerca de 2 milhões de reais para os quatro anos de curso, permitindo que ela integrasse a turma com conclusão prevista para este ano.

Barreiras no caminho

A caminhada escolar da jovem enfrentou momentos de grande instabilidade financeira familiar muito antes do sucesso internacional. Quando ela estava cursando o 5º ano do ensino fundamental, seu pai acabou perdendo o emprego em uma indústria siderúrgica da região.

Por conta da demissão e da perda imediata da renda da casa, Sofia perdeu o benefício de estudo que mantinha em um colégio privado parceiro. A alternativa imediata foi retornar para a rede de ensino público municipal de sua cidade, em um período marcado por muita economia dentro do lar.

Foco no objetivo

Mesmo diante do retrocesso forçado, a estudante tomou a decisão firme de não aceitar aquela situação difícil como o fim de suas metas. Demonstrando muita curiosidade e paixão pelos livros, ela passou a acordar diariamente às 5h da manhã e pegar dois ônibus para buscar novas oportunidades de bolsas em colégios de excelência.

A dedicação chamou a atenção de instituições de apoio a alunos de baixa renda, servindo de trampolim para que ela alcançasse o topo do meio acadêmico mundial e mudasse para sempre o destino de toda a sua família.

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