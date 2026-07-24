Hackers invadem site da Prefeitura de Morrinhos e deixam ameaças contra Caiado, Lula e Moraes

Grupo substituiu o conteúdo institucional por mensagens políticas e ameaçou divulgar mais de 500 GB de supostos dados públicos

Além das ameaças, página exibia um rosto vermelho sorridente, símbolo associado a Red John, principal antagonista da série O Mentalista. (Foto: Reprodução)

Na noite desta quinta-feira (23), o site oficial da Prefeitura de Morrinhos, município localizado na região Sul de Goiás, foi invadido por hackers. A página passou a exibir ataques e ameaças direcionados ao ex-governador Ronaldo Caiado (UB), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A invasão foi reivindicada pelo grupo BL33DR00T. O município goiano, no entanto, não teria sido o único alvo, uma vez que ataques semelhantes também foram identificados em páginas do Tocantins e de São Paulo.

Durante a ação, o conteúdo institucional do site da Prefeitura de Morrinhos foi substituído por mensagens políticas, ameaças e acusações contra as autoridades.

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Uma das mensagens, direcionada a Ronaldo Caiado, afirmava que os “dias estão contados”. O grupo também alegava possuir provas contra o pré-candidato à Presidência da República, mas não apresentou detalhes que comprovassem a afirmação.

Os invasores disseram ainda ter informações relacionadas a diferentes órgãos públicos e ameaçaram divulgar mais de 500 GB de dados caso a página fosse retirada do ar. Até o momento, não há confirmação sobre a existência ou o conteúdo desses supostos arquivos.

Outro detalhe que chamou a atenção foi a imagem utilizada pelos hackers. A página exibia um rosto vermelho sorridente, símbolo associado a Red John, principal antagonista da série O Mentalista.

Após a invasão, a Prefeitura de Morrinhos informou, por meio de nota, que o site estava temporariamente indisponível. Segundo o município, equipes técnicas e os órgãos responsáveis foram acionados para apurar o ocorrido e solucionar o problema.

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