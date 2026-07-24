Ingressos gratuitos para o Aparecida é Show 2026 já estão disponíveis; veja como retirar

Evento contará com atrações como Nattan, Panda, Mariana Fagundes, Cleber & Cauan e Zezé Di Camargo, além de DJs e artistas da cidade

Imagem ilustrativa do Aparecida É Show, em edição de 2025. (Foto: Rodrigo Estrela/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia liberou nesta sexta-feira (24) a retirada de ingressos para o Aparecida é Show 2026.

Eles podem ser adquiridos gratuitamente por meio da plataforma TICKETOU, seja pelo site ou aplicativo.

Cada CPF poderá retirar um ingresso por dia. No acesso ao evento, será necessário apresentar documento oficial com foto e doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães ou gatos.

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Vale lembrar que, neste ano, o evento ocorre entre os dias 06 e 09 de agosto, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. Os portões serão abertos diariamente às 19h.

O evento contará com atrações como Nattan, Panda, Mariana Fagundes, Cleber & Cauan e Zezé Di Camargo, além de DJs e artistas da cidade. O público contará também com praça de alimentação e parque de diversões.

Além disso, na programação estão previstas ações que antecedem a abertura oficial do evento. A primeira delas é o retorno do concurso Garota Aparecida é Show, que escolherá a representante oficial da festividade.

A seletiva já começa nesta sexta-feira (24), às 19h30, no AgroBar do Aparecida Shopping. No mesmo horário, pelo perfil oficial do Aparecida é Show no Instagram, acontecerá o sorteio dos oito artistas aparecidenses que se apresentarão no palco principal durante a programação.

As candidatas classificadas disputarão o desfile oficial no dia 26 de julho e a grande final, marcada para 02 de agosto. Já os músicos sorteados receberão ajuda de custo de R$ 1,5 mil, viabilizada por empresários e parceiros do evento.

Novidades

Neste ano, também estreia no Aparecida é Show uma Tenda Multicultural, espaço destinado à valorização da produção artística do município.

O ambiente reunirá exposições de artes visuais, artesanato, carros antigos, apresentações musicais, performances e outras manifestações culturais durante os dias da festa.

Confira a programação oficial para cada dia de evento

Dia 06

Mariana Fagundes

DJ Tubas

Nattan

Dia 07

DJ Noobreak,

Brenno Paixão,

Brunno Denner

Panda

Dia 08

Deboxe

Cíntia Souza

Rayane & Rafaela

Cleber & Cauan

Dia 09

DJ Vinicius Cavalcante

DJ Carlos Henrique

Bia Frazzo

Zezé Di Camargo

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