Não é com Cif, nem Veja: como limpar o óleo da fritura que espirrou na parede

Detergente neutro, água e uma esponja macia podem remover a gordura antes que a mancha fique impregnada na pintura

(Imagem: Ilustração)

Fritar pastel, bolinho ou qualquer outro alimento pode deixar marcas de óleo nas paredes da cozinha e da área externa. Quando a gordura seca, a limpeza tende a ficar mais difícil e ainda pode comprometer o acabamento da pintura.

Segundo o profissional Rogério Dinis, do canal Rogério Dinis Pintura e Textura, não é necessário começar usando produtos multiuso. A orientação é umedecer a superfície e aplicar um sabão capaz de dissolver gordura, como o detergente neutro.

Como remover a gordura da parede

Primeiro, umedeça levemente a área manchada com água. Esse cuidado facilita o espalhamento do detergente e ajuda a soltar o óleo acumulado.

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Em seguida, coloque uma pequena quantidade de detergente neutro em uma esponja macia e esfregue delicadamente. O ideal é fazer movimentos leves, sem aplicar força excessiva para não retirar a tinta.

Depois, enxágue a região com um pano limpo e úmido. Essa etapa é importante para eliminar tanto a gordura quanto os resíduos de sabão que poderiam deixar novas marcas.

Cuidado com o tipo de pintura

Antes de aplicar o método em toda a parede, faça um teste em uma área pequena e pouco visível. Tintas foscas, antigas ou de baixa resistência podem desbotar quando esfregadas.

Também é melhor evitar esponjas ásperas, palha de aço e escovas duras. Esses materiais podem riscar a parede ou alterar o brilho da pintura.

Nunca misture detergente com água sanitária, desengordurantes fortes ou outros produtos de limpeza. Além de desnecessárias para manchas recentes, algumas combinações podem liberar vapores irritantes.

Quando pode ser necessário pintar novamente

Se a gordura ficou por muito tempo na parede, é possível que a mancha tenha penetrado no acabamento. Nesses casos, somente a lavagem pode não devolver a aparência original.

Após a superfície secar completamente, pode ser necessário aplicar fundo preparador, fazer um retoque e repintar a área afetada. Portanto, quanto mais rápido o óleo for removido, maiores são as chances de preservar a pintura.

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