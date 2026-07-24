Os signos que estão sorte para ganhar na loteria no final de semana, segundo o horóscopo

O encerramento do mês promete movimentar as energias do zodíaco e aumentar a confiança, especialistas apontam que a combinação entre planetas pode favorecer oportunidades e decisões mais intuitivas

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O fim de julho chega acompanhado de mudanças importantes no céu astrológico, despertando o interesse de quem acredita que os movimentos dos planetas podem influenciar diferentes áreas da vida.

Entre elas, a sorte, as finanças e as oportunidades inesperadas costumam ganhar destaque em períodos marcados por transições planetárias significativas.

Além disso, muitos adeptos da astrologia enxergam esse momento como uma oportunidade para refletir sobre decisões financeiras, confiar mais na própria intuição e aproveitar uma fase considerada mais favorável.

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Embora não existam garantias de ganhos, alguns signos aparecem em evidência por apresentarem uma combinação de energias ligada à expansão, ao otimismo e à percepção aguçada.

Três signos entram no radar da sorte no fim de julho

Segundo previsões astrológicas para a última semana do mês, três signos concentram as melhores vibrações quando o assunto é prosperidade e boas oportunidades.

A posição dos astros fortalece características naturais desses nativos e amplia a sensação de confiança para tomar decisões.

Leão

Com a entrada do Sol em Leão, os leoninos passam a viver um dos momentos mais intensos do ano.

Ao mesmo tempo, a aproximação entre o Sol e Júpiter, planeta tradicionalmente associado à expansão e à boa sorte, fortalece o magnetismo pessoal e aumenta a autoconfiança.

Como consequência, os nativos do signo podem sentir maior facilidade para enxergar oportunidades, confiar na própria percepção e agir com mais segurança.

Para quem gosta de fazer apostas, o período desperta uma sensação maior de inspiração na escolha dos números.

Sagitário

Regido por Júpiter, Sagitário já possui uma ligação simbólica com prosperidade, crescimento e abundância.

Agora, com as energias do período favorecendo seu planeta regente, o cenário se torna ainda mais positivo.

Além disso, o otimismo típico dos sagitarianos tende a ficar mais evidente.

Essa combinação fortalece a criatividade, amplia a confiança e pode abrir espaço para ganhos inesperados ou coincidências consideradas positivas pelos praticantes da astrologia.

Escorpião

Escorpião completa a lista graças à forte capacidade intuitiva. Durante essa fase, os escorpianos podem perceber sinais, pressentimentos e oportunidades com mais facilidade.

Por isso, quem pertence ao signo pode sentir maior segurança para seguir palpites espontâneos.

Ainda assim, especialistas lembram que a intuição deve caminhar junto com escolhas conscientes e responsáveis.

Outros signos também recebem influência positiva

Embora Leão, Sagitário e Escorpião concentrem os maiores destaques, outros signos também podem perceber melhorias no campo financeiro.

Câncer e Touro ganham novo impulso

Com o encerramento do período de Mercúrio retrógrado, cancerianos e taurinos tendem a experimentar mais clareza para lidar com dinheiro, negociações e planejamento financeiro.

Consequentemente, tarefas que antes pareciam confusas voltam a fluir naturalmente.

A organização melhora, as decisões se tornam mais objetivas e diminuem as chances de distrações em investimentos ou até mesmo no preenchimento de apostas.

O que explica esse momento?

Na astrologia, a combinação entre o Sol em Leão, a influência de Júpiter e o fim de Mercúrio retrógrado cria um cenário considerado mais favorável para iniciativas pessoais, confiança e expansão.

Entretanto, vale lembrar que previsões astrológicas representam interpretações simbólicas dos movimentos celestes e não garantem resultados financeiros.

Ainda assim, muitas pessoas aproveitam essas fases para agir com mais otimismo, fortalecer o planejamento e buscar novas oportunidades.

Independentemente do signo, o período também pode servir como incentivo para organizar as finanças, estabelecer metas e desenvolver uma postura mais confiante diante dos desafios do dia a dia.

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