Presidente da Codego recebe maior honraria concedida pelo Governo de Goiás

Condecoração foi entregue durante as comemorações pelos 299 anos da cidade de Goiás e a transferência simbólica da capital

A condecoração foi entregue pelo governador Daniel Vilela. (Foto: Divulgação)

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Luiz Antônio Rosa, recebeu a Ordem do Mérito Anhanguera, considerada a maior honraria concedida pelo Governo de Goiás.

A condecoração foi entregue pelo governador Daniel Vilela na noite da última terça-feira (21), durante uma cerimônia realizada em frente ao Museu das Bandeiras, na cidade de Goiás.

A solenidade fez parte das comemorações pelos 299 anos do município e da tradicional transferência simbólica da capital estadual para a antiga Vila Boa.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Ao comentar a homenagem, Luiz Antônio afirmou que recebeu a distinção com orgulho e destacou o compromisso dos agraciados com o desenvolvimento do estado.

“É uma honra estar entre os agraciados com essa comenda, pessoas que, como eu, defendem os interesses de Goiás acima de tudo. Agradeço ao governador pela distinção, que tanto me honra”, declarou.

Reconhecimento

Ao todo, 220 pessoas e instituições foram condecoradas por serviços considerados relevantes para Goiás. A lista reuniu prefeitos, secretários estaduais, magistrados, militares, representantes de instituições e diplomatas estrangeiros.

Durante a entrega, Daniel Vilela afirmou que a comenda reconhece trajetórias marcadas pelo trabalho, pela dedicação e pelo espírito público.

Segundo o prefeito da cidade de Goiás, Aderson Gouvea, a transferência simbólica da capital contribui para preservar a memória do município e também fortalece o turismo local.

O ex-governador Ronaldo Caiado discursou em nome dos homenageados. Ele ressaltou a participação de diferentes gerações na construção do estado e a importância de preservar o legado deixado pelos antepassados.

“Cada um de nós construiu um pedaço da história de Goiás, mas não esquecemos aquilo que veio dos nossos antepassados. Temos a oportunidade de resgatar essa história”, disse.

Maior honraria do estado

Criada em 1975, a Ordem do Mérito Anhanguera pode ser concedida a pessoas, instituições e corporações militares brasileiras ou estrangeiras que tenham contribuído de maneira relevante para Goiás.

Entre os homenageados desta edição estavam cerca de 40 prefeitos, integrantes do primeiro escalão estadual e embaixadores da Bélgica, Indonésia, Irlanda, Japão, Jordânia, Malta e Quênia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!