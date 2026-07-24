Quase ninguém sabe: para que servem os dois furos no prendedor de roupas e como usá-los corretamente

Detalhe discreto presente em um objeto usado todos os dias pode mudar a forma de estender as peças e facilitar a rotina doméstica

(Foto: Reprodução)

Poucos objetos domésticos parecem tão simples quanto o prendedor de roupas. Basta apertá-lo, posicionar a peça no varal e soltá-lo. Entretanto, um detalhe do formato costuma passar despercebido: as duas aberturas de tamanhos diferentes.

Em determinados modelos, o furo menor pode ser encaixado diretamente na corda ou no arame do varal.

Já o espaço maior ajuda a acomodar a borda da roupa, permitindo que o tecido fique pendurado sem precisar ser dobrado sobre a estrutura.

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Como usar os dois furos

Primeiro, abra o prendedor e posicione a corda do varal na abertura menor.

Em seguida, coloque a extremidade da roupa na parte maior e solte o prendedor com cuidado.

Essa forma de uso pode manter a peça mais esticada e diminuir as marcas provocadas quando o tecido é dobrado sobre a corda.

Além disso, a roupa fica mais exposta à circulação de ar, o que pode favorecer a secagem.

Camisetas podem ser presas pela barra inferior, enquanto calças podem ser penduradas pela cintura ou pelos tornozelos.

Para evitar deformações, o ideal é escolher áreas mais resistentes, como costuras e bainhas.

Função depende do modelo

Nem todo prendedor apresenta o mesmo desenho.

Nos modelos tradicionais com mola, a principal função das aberturas é acompanhar o formato das hastes e permitir o movimento do mecanismo.

Por isso, o uso dos furos como encaixes separados funciona melhor quando o prendedor realmente consegue acomodar a corda e o tecido sem perder pressão.

Peças pesadas ou expostas a ventos fortes podem exigir a forma convencional de prender.

Também é importante evitar colocar o prendedor diretamente sobre áreas delicadas.

Rendas, tecidos finos e peças que marcam facilmente devem ser pendurados por regiões reforçadas ou colocados em cabides.

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