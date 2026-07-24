Quase ninguém sabe: para que servem os dois furos no prendedor de roupas e como usá-los corretamente
Detalhe discreto presente em um objeto usado todos os dias pode mudar a forma de estender as peças e facilitar a rotina doméstica
Poucos objetos domésticos parecem tão simples quanto o prendedor de roupas. Basta apertá-lo, posicionar a peça no varal e soltá-lo. Entretanto, um detalhe do formato costuma passar despercebido: as duas aberturas de tamanhos diferentes.
Em determinados modelos, o furo menor pode ser encaixado diretamente na corda ou no arame do varal.
Já o espaço maior ajuda a acomodar a borda da roupa, permitindo que o tecido fique pendurado sem precisar ser dobrado sobre a estrutura.
Como usar os dois furos
Primeiro, abra o prendedor e posicione a corda do varal na abertura menor.
Em seguida, coloque a extremidade da roupa na parte maior e solte o prendedor com cuidado.
Essa forma de uso pode manter a peça mais esticada e diminuir as marcas provocadas quando o tecido é dobrado sobre a corda.
Além disso, a roupa fica mais exposta à circulação de ar, o que pode favorecer a secagem.
Camisetas podem ser presas pela barra inferior, enquanto calças podem ser penduradas pela cintura ou pelos tornozelos.
Para evitar deformações, o ideal é escolher áreas mais resistentes, como costuras e bainhas.
Função depende do modelo
Nem todo prendedor apresenta o mesmo desenho.
Nos modelos tradicionais com mola, a principal função das aberturas é acompanhar o formato das hastes e permitir o movimento do mecanismo.
Por isso, o uso dos furos como encaixes separados funciona melhor quando o prendedor realmente consegue acomodar a corda e o tecido sem perder pressão.
Peças pesadas ou expostas a ventos fortes podem exigir a forma convencional de prender.
Também é importante evitar colocar o prendedor diretamente sobre áreas delicadas.
Rendas, tecidos finos e peças que marcam facilmente devem ser pendurados por regiões reforçadas ou colocados em cabides.
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