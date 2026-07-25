Adeus, escovinha de vaso: nova opção é mais higiênica, perfuma o vaso, é descartável e vira tendência nos banheiros em 2026, segundo faxineiras

Sistema evita o armazenamento de cerdas úmidas no banheiro e promete facilitar a limpeza do vaso, embora exija reposições frequentes

(Foto: Reprodução)

A tradicional escovinha de vaso costuma permanecer ao lado do sanitário, muitas vezes ainda molhada após o uso. Por isso, alternativas que reduzem o contato com resíduos estão ganhando espaço nas rotinas de limpeza.

A opção que vem chamando atenção é a escova sanitária com cabo reutilizável e cabeças descartáveis. O refil é encaixado na ponta do utensílio, usado para esfregar o interior do vaso e retirado diretamente sobre a lixeira.

Algumas versões também possuem produto de limpeza e fragrância incorporados. Assim, ao entrarem em contato com a água, os refis liberam espuma, ajudam a remover a sujeira e deixam o vaso perfumado.

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Como funciona a nova escova

O sistema é formado por um cabo plástico e pequenas cabeças de limpeza vendidas separadamente. Depois do uso, um botão ou mecanismo de liberação permite descartar o refil sem tocá-lo com as mãos.

A principal vantagem é não precisar guardar no banheiro a parte que entrou em contato com o vaso. Já o cabo pode ser higienizado e armazenado até a próxima utilização.

Segundo especialistas consultados pelo Good Housekeeping Institute, o formato tende a ser mais higiênico porque cada limpeza utiliza uma cabeça nova. Isso reduz o acúmulo de resíduos e a permanência de um utensílio úmido próximo ao sanitário.

A microbiologista Helen Stratton também alerta que escovas convencionais podem reter microrganismos entre as cerdas. Além disso, suportes molhados favorecem a multiplicação desses organismos.

Apesar da praticidade, o modelo descartável gera mais lixo e exige a compra constante de refis. Antes de aderir, portanto, é importante comparar preços, disponibilidade das peças e frequência de uso.

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