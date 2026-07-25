Adeus, roupas com cheiro ruim: como limpar a máquina e eliminar a sujeira que fica dentro do tambor, segundo técnicos

Máquina mal higienizada pode acumular resíduos, mofo e bactérias que acabam transferindo odores para as roupas durante a lavagem

limpar máquina de lavar
(Foto: Magnific)
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Você troca de sabão, experimenta um novo amaciante e, ainda assim, as roupas continuam saindo da máquina de lavar com um cheiro desagradável? Antes de culpar os produtos, vale a pena olhar para outro possível responsável: a própria máquina de lavar.

Com o passar do tempo, resíduos de detergente, amaciante, fiapos, gordura corporal e umidade se acumulam no interior do equipamento. Esse ambiente favorece a proliferação de fungos e bactérias, que podem comprometer tanto a limpeza quanto o cheiro das peças.

Faça um ciclo de limpeza no tambor

Uma das recomendações mais comuns de fabricantes e técnicos é realizar periodicamente um ciclo de limpeza sem roupas.

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Se a máquina possuir a função “Limpeza do Tambor” ou programa semelhante, basta acioná-la conforme o manual do fabricante. Nos modelos que não contam com esse recurso, é possível executar um ciclo completo utilizando apenas água quente, desde que essa opção esteja disponível no equipamento.

O procedimento ajuda a remover parte dos resíduos acumulados nas tubulações e no tambor, reduzindo a formação de odores.

Não esqueça da borracha e da gaveta

Nas máquinas de abertura frontal, a borracha de vedação da porta merece atenção especial. Fiapos, cabelos, restos de sabão e água costumam ficar retidos nessa região, favorecendo o surgimento de mofo.

A limpeza pode ser feita com um pano macio umedecido em água e sabão neutro. Depois, é importante secar completamente a borracha.

Outro ponto frequentemente esquecido é a gaveta onde ficam o sabão e o amaciante. Com o tempo, resíduos endurecidos podem se acumular e dificultar a passagem dos produtos durante as lavagens.

Sempre que possível, retire a gaveta e lave-a com água corrente. Uma escova pequena pode ajudar na remoção da sujeira dos cantos.

Deixe a máquina secar naturalmente

Após terminar a lavagem, evite fechar imediatamente a porta e a gaveta do dispenser.

Deixar essas partes abertas por algumas horas permite que a umidade evapore, reduzindo as condições favoráveis para a proliferação de fungos e bactérias.

Essa medida simples ajuda a prevenir o mau cheiro no interior da máquina e contribui para que as roupas saiam realmente limpas.

Quando fazer a limpeza

A frequência depende da intensidade de uso, mas fabricantes costumam recomendar a limpeza do tambor aproximadamente uma vez por mês em máquinas utilizadas regularmente.

Também vale consultar o manual do aparelho para verificar os produtos indicados e os procedimentos específicos para cada modelo.

Antes de trocar de sabão ou amaciante, portanto, vale conferir se a máquina de lavar está precisando de manutenção. Em muitos casos, a origem do cheiro ruim está no equipamento, e não nas roupas.

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Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Formado em Marketing, é especialista em SEO e estratégias de crescimento de audiência. Atua na produção de conteúdo digital, com foco em posicionamento nos mecanismos de busca, análise de desempenho e desenvolvimento de pautas orientadas por dados.

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