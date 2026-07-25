Aos 21 anos, sem casa, livros ou computador, jovem vendia paçocas durante o dia, dormia em abrigo, estudava pelo celular na rodoviária e passou em 1º lugar em faculdade pública

Órfã desde a adolescência, jovem transformou a rodoviária em sala de estudos e encontrou na educação uma chance de recomeçar

(Foto: Reprodução)

A trajetória de Vanusa foi marcada por perdas familiares, trabalhos informais e noites em espaços de acolhimento. Ainda assim, a educação permaneceu à jovem como o principal caminho para mudar de vida.

Aos 21 anos, Vanusa Gonçalves dos Santos vendia paçocas durante o dia, dormia em abrigo e usava o celular para estudar na Rodoviária de Ponta Grossa, no Paraná.

Sem livros ou computador, ela ficou em 1º lugar no processo seletivo para Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), instituição pública estadual.

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Perdas e situação de rua

Vanusa perdeu a mãe aos 11 anos, após um acidente de moto. Anos depois, o pai morreu vítima de câncer, e a relação conturbada com outros familiares fez com que ela buscasse apoio em estruturas municipais de acolhimento.

Durante o dia, a jovem distribuía panfletos e vendia paçocas para conseguir dinheiro. À noite, procurava um abrigo onde podia se alimentar, tomar banho e dormir, mas precisava deixar o local pela manhã.

Rodoviária virou sala de aula

Sem um espaço fixo para estudar, Vanusa encontrou na rodoviária acesso à internet. Pelo celular, buscava explicações, resolvia provas antigas e se preparava para continuar os estudos.

Segundo reportagem do UOL, o bom desempenho no Ensino Médio teve peso na seleção da UEPG. Ela obteve notas 10 em Língua Portuguesa, História e Sociologia e concorreu pela modalidade destinada a estudantes de escolas públicas.

Sonho de ser professora

A escolha por Letras estava ligada ao desejo de ensinar Português. Em entrevista ao UOL, uma ex-professora destacou que Vanusa sempre demonstrou dedicação, mesmo enfrentando dificuldades desde cedo.

Após a repercussão da história, a jovem também recebeu uma bolsa para cursar Pedagogia a distância. As duas formações reforçaram o projeto de construir uma carreira na educação.

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