Aos 27 anos, filho de agricultor e dona de casa, ele estudou 6 anos até passar em Medicina e, prestes a se formar na faculdade, voltou à roça para fazer o ensaio de formatura ao lado do pai, da mãe e do avô

Conheça o cativante relato de quem venceu grandes desafios com persistência e a escolha pessoal gerou frutos admiráveis

( Foto: Reprodução / Márllon Dantas.)

Uma emocionante história de superação e gratidão familiar está comovendo as redes sociais e ganhando destaque no interior do Nordeste.

O jovem cearense Natallos Casseano, de 27 anos, decidiu romper com os padrões tradicionais das fotografias de fim de curso e retornou à pequena propriedade rural da família para realizar o seu registro fotográfico com trajes acadêmicos.

Ele é morador da Vila Padre Cícero, comunidade situada na zona rural do município de Milagres, na região do Cariri.

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O rapaz enfrentou uma rotina intensa de seis anos de preparação e cursinhos preparatórios antes de conquistar a tão sonhada vaga na Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Atualmente cursando o sétimo semestre da graduação, o futuro médico fez questão de abrir mão de estúdios luxuosos para valorizar o local onde suas raízes foram construídas.

O cenário escolhido para os registros foi a plantação cuidada por seu pai, o agricultor José Ronaldo Manoel. No local da sessão, elementos marcantes da rotina simples dos parentes foram utilizados de forma poética.

As imagens contaram com a participação direta de sua mãe, que trabalha como dona de casa, e de seu avô materno, que atuou durante décadas como carroceiro na região.

Homenagem ao esforço

Para o universitário, o momento festivo não serve apenas para coroar a sua própria dedicação individual diante das apostilas, mas para validar o trabalho pesado de quem garantiu o seu sustento.

Ele relata com orgulho que será o primeiro membro de toda a sua árvore genealógica e de sua comunidade a receber um diploma de nível superior.

Durante os anos de preparação para o vestibular, o estudante chegou a utilizar uma mesa velha de madeira recuperada de um lixo para conseguir ler as matérias à noite. Mais tarde, retribuiu o carinho ensinando a própria mãe a ler e a escrever em casa.

Emoção no campo

A atitude inesperada pegou os parentes de surpresa e gerou um clima de muita comoção e choro durante os cliques no meio da plantação.

Os pais e o avô do rapaz afirmaram que ver o ambiente de trabalho rural ganhar um espaço de prestígio e dignidade trouxe a certeza de que todo o suor valeu a pena.

O ensaio fotográfico, divulgado inicialmente pela imprensa cearense, tornou-se um símbolo de motivação nacional.

A conquista quebra barreiras sociais invisíveis e deixa um lindo exemplo de que o conhecimento nunca deve fazer o cidadão esquecer de onde veio.

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