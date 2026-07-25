Aos 6 anos, menino descobriu que famílias caminhavam até duas horas por água contaminada, abriu mão de todos os presentes de aniversário, pediu apenas R$ 30 a cada convidado e arrecadou R$ 12,1 mil para levar água limpa a comunidade no interior

Campanha criada por Lawrence Schwartzman transformou uma festa infantil em apoio a um sistema de água potável instalado em Ruanda

(Foto: Divulgação/charity: water)

Uma pergunta simples mudou a forma como Lawrence Schwartzman passou a enxergar o próprio aniversário: como celebrar enquanto outras famílias gastavam horas do dia apenas para conseguir água?

Em 2012, aos 6 anos, o menino de Nova York abriu mão dos presentes e pediu aos convidados o equivalente a R$ 30 em doações. A ideia era ajudar pessoas que caminhavam até duas horas para buscar água em rios, lagos e pântanos, muitas vezes imprópria para consumo.

Segundo a organização charity: water, Lawrence havia conhecido essa realidade por meio de um vídeo sobre comunidades sem acesso seguro ao recurso. A meta inicial era modesta, mas a mobilização cresceu rapidamente.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Da festa ao projeto

Com o apoio da família, ele gravou dois vídeos para explicar a campanha e publicou o material no YouTube. A iniciativa ultrapassou o círculo de amigos e parentes e terminou com US$ 2.386, cerca de R$ 12,1 mil.

O dinheiro foi direcionado a um projeto executado pela Water For People em Ruanda. A estrutura levou água limpa a uma comunidade rural por meio de um sistema adaptado às condições locais, com tubulações e pontos de distribuição.

Impacto maior que o previsto

A página da campanha indicava que a parcela financiada por Lawrence ajudaria 36 pessoas. Já os registros do projeto completo apontam que o sistema passou a atender 114 moradores.

A diferença ocorre porque a arrecadação do garoto integrou uma obra maior, custeada também por outros doadores. O gesto, iniciado como um pedido de aniversário, acabou transformado em acesso permanente a um recurso básico.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!