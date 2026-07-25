Câmara Municipal Trindade abre concurso com salários de até R$ 7,5 mil e mais de 60 vagas

Seleção oferece 17 vagas imediatas e outras 51 para cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior

Inscrições para o concurso começam em 20 de agosto e seguem até 21 de setembro. (Foto: Câmara de Trindade)

Quem pretende ingressar no serviço público já pode começar a se preparar. A Câmara Municipal de Trindade publicou edital de um novo concurso com 17 vagas imediatas e 51 para cadastro de reserva, destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários variam entre R$ 1.925 e R$ 7.500, para jornadas de trabalho de 30 horas semanais, com exceção do cargo de Agente de Segurança Institucional, que poderá atuar em escala 12×36.

Entre as funções disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços administrativos, agente legislativo, agente de segurança institucional, motorista, recepcionista e analista legislativo (técnico jurídico).

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As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 20 de agosto e 21 de setembro, no site do Idecan, banca organizadora do certame.

As taxas variam entre R$ 90 e R$ 150, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.

Os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e mesários ou colaboradores da Justiça Eleitoral poderão solicitar isenção da taxa, conforme previsto no edital.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Os candidatos ao cargo de Analista Legislativo (Técnico Jurídico) também farão prova discursiva.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Para conferir o edital completo, clique aqui.

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