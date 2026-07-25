Contrariando previsões, Anápolis tem o último sábado de julho marcado por chuva: “benção de Deus”

Moradores foram surpreendidos pela mudança e comemoraram nas redes sociais

(Foto: Reprodução)

Quem olhou para o céu no fim da tarde deste sábado (25) em Anápolis dificilmente imaginava que a chuva estava prestes a cair.

Isso porque todas as previsões apontavam para mais um dia de tempo firme, calor e baixa umidade.

Mas a mudança no tempo veio e pegou muita gente de surpresa. Em vários bairros da cidade, a chuva começou no início da noite e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

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“Benção de Deus”, escreveu uma moradora. “Estava precisando demais”, comentou outra.

Também não faltaram publicações comemorando o alívio no calor e na fumaça provocada pelas queimadas dos últimos dias.

A chuva chega justamente em um período em que Goiás enfrenta baixa umidade do ar e sucessivos alertas para o risco de incêndios, cenário que vinha predominando em Anápolis nas últimas semanas.

Mesmo sem previsão, a precipitação foi suficiente para mudar o clima da cidade e arrancar comemorações de quem já não aguentava mais o tempo seco.

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