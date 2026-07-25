Ligado ao MBL, Partido Missão lança chapa com 13 candidatos a deputado federal em Goiás

Legenda estreia nas eleições em Goiás sem disputar Governo, Senado ou Assembleia Legislativa e também não declarou apoio a nenhum candidato ao Palácio das Esmeraldas

Partido Missão realizou convenção em Goiás e confirmou 13 candidatos à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. (Foto: Reprodução/X)
Sigla estreia nas eleições goianas com chapa para deputado federal e sem candidatos ao Governo ou ao Senado. (Foto: Reprodução/X)
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O Partido Missão, legenda criada por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), oficializou sua primeira chapa para disputar uma eleição em Goiás.

Durante convenção realizada nesta semana, a sigla confirmou 13 candidatos a deputado federal para o pleito de outubro.

Apesar da estreia, o partido optou por concentrar esforços apenas na disputa pela Câmara dos Deputados.

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Não haverá candidatos ao Governo de Goiás, ao Senado ou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nem apoio formal a qualquer nome na corrida pelo Executivo Estadual.

A composição da chapa foi registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e reúne nove homens e quatro mulheres, atendendo ao percentual mínimo de candidaturas femininas previsto pela legislação eleitoral.

O presidente estadual do Missão, Victor de Souza Lopes Couto, não integra a lista de candidatos.

A legenda também decidiu não preencher o número máximo permitido de nomes para deputado federal, que poderia chegar a 18.

Em âmbito nacional, o principal nome do partido é o empresário Renan Santos, fundador do MBL e candidato à Presidência da República.

A sigla busca se consolidar como uma alternativa da direita fora do campo bolsonarista.

Confira os candidatos do Partido Missão em Goiás

  • Aline Lima
  • Anastácia Almeida
  • Ander Alves
  • Fernanda Borges
  • Gabriel Morse
  • Guilherme Khalil
  • Jhone Cotrim
  • João Noleto
  • Maykel Carvalho
  • Mônica de Paula
  • Ozéias Soares
  • Roberto Júnior
  • Reiller Lopes

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Lara Duarte

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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