Ligado ao MBL, Partido Missão lança chapa com 13 candidatos a deputado federal em Goiás

Legenda estreia nas eleições em Goiás sem disputar Governo, Senado ou Assembleia Legislativa e também não declarou apoio a nenhum candidato ao Palácio das Esmeraldas

Sigla estreia nas eleições goianas com chapa para deputado federal e sem candidatos ao Governo ou ao Senado. (Foto: Reprodução/X)

O Partido Missão, legenda criada por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), oficializou sua primeira chapa para disputar uma eleição em Goiás.

Durante convenção realizada nesta semana, a sigla confirmou 13 candidatos a deputado federal para o pleito de outubro.

Apesar da estreia, o partido optou por concentrar esforços apenas na disputa pela Câmara dos Deputados.

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Não haverá candidatos ao Governo de Goiás, ao Senado ou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nem apoio formal a qualquer nome na corrida pelo Executivo Estadual.

A composição da chapa foi registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e reúne nove homens e quatro mulheres, atendendo ao percentual mínimo de candidaturas femininas previsto pela legislação eleitoral.

O presidente estadual do Missão, Victor de Souza Lopes Couto, não integra a lista de candidatos.

A legenda também decidiu não preencher o número máximo permitido de nomes para deputado federal, que poderia chegar a 18.

Em âmbito nacional, o principal nome do partido é o empresário Renan Santos, fundador do MBL e candidato à Presidência da República.

A sigla busca se consolidar como uma alternativa da direita fora do campo bolsonarista.

Confira os candidatos do Partido Missão em Goiás

Aline Lima

Anastácia Almeida

Ander Alves

Fernanda Borges

Gabriel Morse

Guilherme Khalil

Jhone Cotrim

João Noleto

Maykel Carvalho

Mônica de Paula

Ozéias Soares

Roberto Júnior

Reiller Lopes

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