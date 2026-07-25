Ligado ao MBL, Partido Missão lança chapa com 13 candidatos a deputado federal em Goiás
Legenda estreia nas eleições em Goiás sem disputar Governo, Senado ou Assembleia Legislativa e também não declarou apoio a nenhum candidato ao Palácio das Esmeraldas
O Partido Missão, legenda criada por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), oficializou sua primeira chapa para disputar uma eleição em Goiás.
Durante convenção realizada nesta semana, a sigla confirmou 13 candidatos a deputado federal para o pleito de outubro.
Apesar da estreia, o partido optou por concentrar esforços apenas na disputa pela Câmara dos Deputados.
Não haverá candidatos ao Governo de Goiás, ao Senado ou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nem apoio formal a qualquer nome na corrida pelo Executivo Estadual.
A composição da chapa foi registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e reúne nove homens e quatro mulheres, atendendo ao percentual mínimo de candidaturas femininas previsto pela legislação eleitoral.
O presidente estadual do Missão, Victor de Souza Lopes Couto, não integra a lista de candidatos.
A legenda também decidiu não preencher o número máximo permitido de nomes para deputado federal, que poderia chegar a 18.
Em âmbito nacional, o principal nome do partido é o empresário Renan Santos, fundador do MBL e candidato à Presidência da República.
A sigla busca se consolidar como uma alternativa da direita fora do campo bolsonarista.
Confira os candidatos do Partido Missão em Goiás
- Aline Lima
- Anastácia Almeida
- Ander Alves
- Fernanda Borges
- Gabriel Morse
- Guilherme Khalil
- Jhone Cotrim
- João Noleto
- Maykel Carvalho
- Mônica de Paula
- Ozéias Soares
- Roberto Júnior
- Reiller Lopes
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