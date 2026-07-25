Mabel anuncia data para abertura de primeira via lateral no viaduto da Leste-Oeste, em Goiânia

Até o momento, já foram executados os serviços de terraplanagem, base e sub-base na pista de sentido Centro

Equipes trabalham na aplicação de capa asfáltica na primeira via lateral do viaduto (Foto: Divulgação/Alex Malheiros/Prefeitura de Goiânia)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), anunciou neste sábado (25) que a primeira via lateral do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Castelo Branco deverá ser aberta para o tráfego em até 10 dias. O anúncio foi feito durante vistoria no canteiro de obras, no Jardim Leblon.

Segundo Mabel, a medida faz parte da estratégia da prefeitura para reduzir os impactos no trânsito enquanto as obras do viaduto continuam no local. Até o momento, já foram executados os serviços de terraplanagem, base e sub-base na via de sentido Centro.

Já neste fim de semana, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) iniciaram a colocação de capa asfáltica. A liberação ocorrerá assim que essa etapa estiver concluída.

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Ainda de acordo com o prefeito, os serviços estão sendo executados com equipes, máquinas e caminhões da própria Prefeitura de Goiânia, o que permitiu maior agilidade na obra.

Para a abertura da segunda via lateral, a previsão é de 30 a 40 dias de trabalho depois da primeira entrega.

Continuidade das obras do viaduto

Enquanto as vias laterais são implantadas, a administração municipal mantém os serviços voltados ao reforço estrutural do viaduto. Conforme a prefeitura, estudos técnicos indicaram que a recuperação da estrutura é suficiente, descartando a necessidade de demolição.

Segundo o diretor de Supervisão de Obras de Infraestrutura da Seinfra, Vinícius Tadeu, a execução foi organizada em quatro fases para permitir o avanço simultâneo das atividades.

Entre elas estão a adequação da drenagem, os serviços de terraplenagem, a pavimentação e, por último, a instalação da sinalização de trânsito.

“Serão quatro vias de mão dupla. Isso aumentará a trafegabilidade e, logicamente, a fluidez no trânsito. Quem ganha com isso é a população”, destacou.

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