Misturar detergente álcool e água morna: para que serve e por que é recomendado para manchas difíceis

Combinação caseira pode facilitar a lavagem de roupas e tirar manchas do tecido, mas exige cuidados durante o preparo e a aplicação

(Imagem: Ilustração/ Gerada por Inteligência Artificial)

Manchas de gordura, molho e sujeiras antigas podem permanecer nas roupas mesmo após uma lavagem completa. Nesses casos, o tratamento antes de colocar a peça na máquina costuma ajudar a evitar que os resíduos se fixem ainda mais nas fibras.

A mistura de detergente, álcool 70% e água morna é usada como pré-tratamento para desprender manchas difíceis. Enquanto o detergente atua sobre a gordura, a água ajuda a distribuir os ingredientes e o álcool pode favorecer a dissolução de determinados resíduos.

O processo, porém, não substitui a lavagem convencional. A limpeza com detergente remove sujeiras e impurezas, mas não deve ser confundida com uma desinfecção completa.

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Como preparar e aplicar

Uma forma de preparo consiste em misturar partes iguais de detergente líquido, álcool 70% e água morna. Os ingredientes devem ser colocados em um recipiente limpo e fechado.

Depois, aplique uma pequena quantidade sobre a mancha e aguarde alguns minutos. A peça pode ser esfregada delicadamente com as mãos ou com uma escova de cerdas macias antes de seguir para a lavagem habitual.

Antes de usar, faça um teste em uma área escondida. Tecidos delicados, como seda, lã e linho, além de peças com cores intensas, podem desbotar ou sofrer alterações.

Cuidados necessários

O álcool é inflamável e deve permanecer longe do fogo, de superfícies quentes e de locais sem ventilação. Também não é recomendado misturar a solução com água sanitária, desinfetantes ou outros produtos, pois combinações domésticas podem liberar vapores perigosos.

A orientação é preparar apenas a quantidade necessária, manter fora do alcance de crianças e seguir sempre as instruções da etiqueta da roupa.

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