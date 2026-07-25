Misturar vinagre e canela em pó: para que serve e por que é recomendado

Dois ingredientes comuns da cozinha podem formar uma solução versátil para a limpeza da casa, ajudar no controle de insetos e ainda deixar um aroma mais agradável nos ambientes

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ Fazendo em Casa)

O vinagre branco já conquistou espaço na rotina de quem procura alternativas simples para a limpeza doméstica.

Afinal, ele ajuda a remover gordura, neutralizar odores e higienizar diversas superfícies sem exigir produtos mais agressivos.

Ao mesmo tempo, a canela vai muito além do uso culinário. Seu aroma permanece no ambiente por horas e cria uma sensação de aconchego.

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Além disso, tradições populares associam o ingrediente à prosperidade e ao bem-estar. Quando combinados, vinagre e canela formam uma mistura versátil para diferentes tarefas do dia a dia.

Mistura ajuda a afastar pequenos insetos

Um dos usos mais conhecidos da combinação é o controle de insetos. O vinagre elimina as trilhas de feromônio que as formigas utilizam para encontrar alimento.

Enquanto isso, a canela libera o cinamaldeído, composto com aroma intenso que costuma afastar formigas, mosquitos e baratas.

Por isso, muitas pessoas aplicam a solução em rodapés, portas, frestas e janelas. Dessa forma, conseguem reduzir a presença desses visitantes sem recorrer a produtos químicos mais fortes.

Solução também auxilia na limpeza da casa

A mistura também funciona como aliada na limpeza doméstica. O ácido acético presente no vinagre ajuda a remover gordura e neutraliza odores comuns da casa, como mofo, fritura e cheiros deixados por pets.

Ao mesmo tempo, a canela suaviza o cheiro característico do vinagre e deixa um perfume mais agradável nos ambientes.

Assim, a solução pode ser utilizada na limpeza de pisos, bancadas, armários e outras superfícies laváveis.

Como preparar a mistura

O preparo exige poucos ingredientes:

500 ml de água;

240 ml de vinagre branco de álcool;

1 a 2 colheres (sopa) de canela em pó ou de 2 a 3 paus de canela.

Primeiramente, misture todos os ingredientes em um recipiente. Depois, deixe a solução descansar por algumas horas para intensificar o aroma, principalmente se utilizar canela em pau.

Caso escolha a canela em pó, coe bem o líquido antes de colocá-lo em um borrifador. Assim, você evita entupimentos e reduz o risco de manchas em superfícies claras e porosas.

O que dizem as tradições populares?

Além da limpeza, muitas pessoas utilizam essa mistura em práticas de harmonização do lar.

Segundo algumas tradições, incluindo interpretações do Feng Shui, o vinagre representa a purificação dos ambientes, enquanto a canela simboliza prosperidade e abundância.

No entanto, esse efeito faz parte de crenças populares. Até o momento, pesquisas científicas não comprovaram que a mistura modifica as energias do ambiente.

Vale a pena fazer a mistura?

Para quem procura uma alternativa caseira, a resposta pode ser positiva.

A combinação ajuda na limpeza, reduz odores e contribui para afastar pequenos insetos. Além disso, quem aprecia práticas tradicionais também pode incorporá-la à rotina por seu significado simbólico.

No fim das contas, misturar vinagre e canela em pó reúne praticidade e versatilidade em uma única solução.

Com poucos ingredientes, você consegue reforçar a limpeza da casa, deixar os ambientes mais perfumados e aproveitar um método simples que continua popular em muitos lares.

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