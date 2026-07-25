Mulher é assassinada e tem o corpo queimado, em Anápolis

Corpo apresentava um ferimento provocado por arma branca e também havia sinais de que parte dele foi queimado

Imagem ilustrativa de viatura do IML. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste sábado (25), em uma residência no Jardim das Oliveiras, em Anápolis.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil (PC).

Conforme apurou o Portal 6, a Polícia Militar (PM) foi acionada após um homem informar que havia uma mulher em óbito no imóvel.

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No local, os militares encontraram a vítima já sem sinais de vida.

O corpo apresentava um ferimento provocado por arma branca e também havia sinais de que parte dele foi queimado.

A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica (PCI), enquanto a PC iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

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