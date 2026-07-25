Mulher é assassinada e tem o corpo queimado, em Anápolis
Corpo apresentava um ferimento provocado por arma branca e também havia sinais de que parte dele foi queimado
Uma mulher foi encontrada morta na manhã deste sábado (25), em uma residência no Jardim das Oliveiras, em Anápolis.
O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil (PC).
Conforme apurou o Portal 6, a Polícia Militar (PM) foi acionada após um homem informar que havia uma mulher em óbito no imóvel.
No local, os militares encontraram a vítima já sem sinais de vida.
O corpo apresentava um ferimento provocado por arma branca e também havia sinais de que parte dele foi queimado.
A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta matéria.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica (PCI), enquanto a PC iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.
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