Não é no modo rápido, nem no ciclo longo: qual a melhor função para usar na máquina de lavar e limpar as roupas sem danificar o tecido

Lavar no tanquinho e usar apenas enxágue e centrifugação na máquina pode funcionar em algumas situações, mas o cuidado depende do tecido

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Escolher sempre o ciclo mais longo na máquina de lavar não significa deixar as roupas mais limpas. Da mesma forma, o modo rápido pode ser insuficiente quando as peças estão muito sujas ou apresentam manchas impregnadas.

Uma estratégia adotada em algumas casas é fazer a lavagem no tanquinho e transferir as peças para a máquina apenas para enxaguar e centrifugar. O método aproveita a agitação do tanquinho e reduz o tempo das roupas dentro da lavadora automática.

Como usar o enxágue e a centrifugação

Primeiro, as roupas devem ser separadas por cor, tipo de tecido e nível de sujeira. Em seguida, podem ser lavadas no tanquinho com a quantidade adequada de água e sabão.

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Depois, é necessário escoar a água suja e retirar o excesso de produto das peças. As roupas podem então ser colocadas na máquina e submetidas à função “enxaguar e centrifugar”.

O enxágue ajuda a remover o sabão que permaneceu nas fibras. Já a centrifugação retira boa parte da água e reduz o tempo necessário no varal.

Método não serve para todas as roupas

Apesar da praticidade, essa não é uma solução universal. A agitação do tanquinho pode ser intensa e danificar renda, lã, seda, malhas finas e peças com bordados ou aplicações.

Para esses materiais, fabricantes recomendam seguir a etiqueta e selecionar o programa específico para roupas delicadas. Esse ciclo costuma utilizar movimentos mais suaves e uma centrifugação reduzida, protegendo melhor as fibras.

O modo rápido, por sua vez, é indicado principalmente para roupas pouco sujas ou usadas por pouco tempo. Peças pesadas, encardidas ou com manchas exigem um programa compatível com o nível de sujeira.

Cuidado ao transferir as peças

Antes de colocar as roupas molhadas na máquina, verifique o peso máximo permitido pelo equipamento. Tecidos encharcados ficam mais pesados e podem sobrecarregar o cesto.

Também é necessário distribuir as peças de maneira uniforme. Uma carga desequilibrada pode provocar vibrações e prejudicar a centrifugação.

Assim, lavar no tanquinho e finalizar com enxágue e centrifugação pode ser útil para peças resistentes e bastante sujas. Para o restante do guarda-roupa, a escolha mais segura continua sendo o ciclo indicado na etiqueta e no manual da lavadora.

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